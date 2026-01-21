Американскиот претседател Доналд Трамп денеска се упати кон Давос, Швајцарија, и веројатно ќе го искористи Светскиот економски форум за да го засили својот притисок за стекнување на Гренланд и покрај европските протести во најголемото нарушување на трансатлантските врски во последните децении. Се очекува Трамп, кој вчера го означи крајот на својата турбулентна прва година на функцијата, да го засени годишниот собир што глобалните елити го користат за да дискутираат за економските трендови во снежноалпското одморалиште Давос.

Трамп на прес-конференција изјави дека ќе има состаноци за данската територија Гренланд во Давос и е оптимист дека на крајот може да се постигне договор.

„Мислам дека ќе се договориме за нешто каде што НАТО ќе биде многу среќен и каде што ние ќе бидеме многу среќни. Но, потребно ни е за безбедносни цели, за национална безбедност“, рече тој.

На прашањето колку далеку е спремен да оди за да го стекне Гренланд, Трамп понуди криптичен одговор. „Ќе дознаете“, рече тој.

Во деновите пред неговата посета на Давос, Трамп беше непопустлив во тврдењето дека „ни треба Гренланд“ како безбедносен пункт на Арктикот против Русија и Кина, и се закани со трговска војна со Европејците кои му се спротивставуваат.

Охрабрен од соборувањето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро и преземањето на контролата врз нафтата на таа земја, Трамп зборуваше за дејствување против Куба и Колумбија, како и против Иран. Тој не ја исклучи можноста за употреба на американската војска за да го заземе Гренланд, кој има американска воена база.

Извори запознаени со ситуацијата претходно му кажаа на Ројтерс дека притисокот на Трамп врз Гренланд е поврзан со желбата за градење наследство за проширување на територијата на Соединетите Држави на најголем начин од 1959 година. Тогаш две американски територии – Алјаска и Хаваи – станаа 49-та и 50-та американска држава под републиканскиот претседател Двајт Ајзенхауер.

Лидерите на НАТО предупредија дека стратегијата на Трамп за Гренланд може да ја преврти алијансата. Трамп го поврза Гренланд со неговиот гнев поради тоа што не ја доби Нобеловата награда за мир.

Прекршувајќи го дипломатскиот протокол, Трамп го објави текстот од приватната порака што ја доби од францускиот претседател Емануел Макрон, во која Макрон го повика Трамп да му се придружи нему и на другите лидери на Г7 во Париз по Давос, идеја што Трамп ја отфрли. „Не разбирам што правите на Гренланд“, напиша Макрон.

Лидерите на Данска и Гренланд понудија широк спектар на начини за поголемо присуство на САД на стратешкиот остров, но тоа не го смири Трамп, кој во вторникот објави на социјалните мрежи изменета слика на која се гледа како поставува американско знаме на територија со 57.000 луѓе.

Првичната цел на Трамп да оди во Давос беше да зборува за силата на американската економија.

Тој денеска ќе одржи воведен говор за кој рече дека ќе го искористи за да разговара за економските успеси дома, и покрај анкетите на јавното мислење кои покажуваат дека Американците се во голема мера незадоволни од неговото управување со економијата. Белата куќа соопшти дека ќе се осврне на растечките трошоци за домување со план да им се дозволи на Американците да користат пари од нивните пензиски планови за штедење за аконтации за домови.

„Претседателот Трамп ќе открие иницијативи за намалување на трошоците за домување, ќе ја промовира својата економска агенда што ги поттикна САД да го предводат светот во економскиот раст и ќе нагласи дека САД и Европа мора да ја остават зад себе економската стагнација и политиките што ја предизвикаа“, изјави функционер на Белата куќа.