Претседателот Трамп го започна Самитот „Штитот на Америка“, коалиција на латиноамерикански лидери, со ветување дека ќе „се грижи за Куба“, додека САД ја зголемуваат својата интервенција во регионот, пренесува НПР.

„Многумина од вас дојдоа денес и велат: „Се надевам дека можете да се грижите за Куба“. Затоа што имате проблеми со Куба, нели?“, рече Трамп пред собранието на латиноамериканското раководство.

„Бев изненаден, но четворица од вас рековте, всушност: „Дали би можеле да ни направите услуга?“ Грижете се за Куба. „Јас ќе се погрижам за тоа, во ред?“, продолжи тој, аплаузирајќи од толпата.

На состанокот присуствуваа лидерите на Аргентина, Боливија, Чиле, Костарика, Доминиканската Република, Еквадор, Ел Салвадор, Гвајана, Хондурас, Панама, Парагвај и Тринидад и Тобаго. Настанот беше домаќин на Националниот голф терен „Дорал Мајами“ во Дорал, Флорида.

Неговите коментари следат по тензиите меѓу Куба и САД и многу кубански Американци се надеваат на промена на режимот во комунистичката нација.

Администрацијата на Трамп ја ублажи блокадата на венецуелската нафта, дозволувајќи дел од продажбата на нафта од приватниот сектор на Куба. Земјата се соочува со недостиг на гориво и прекини во снабдувањето со електрична енергија, што остави милиони луѓе без електрична енергија, според Асошиејтед Прес.

Откако САД го заробија и уапсија претседателот на Венецуела, Николас Мадуро, во јануари, оние кои сакаат да ја видат соборена кубанската влада, го гледаат ставот на Трамп за странска интервенција како сигнал дека Америка би можела на сличен начин да помогне во оркестрирањето на соборувањето на кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел.

Зборувајќи за промената во раководството на Венецуела по заробувањето на Мадуро, Трамп ја пофали вршителката на должноста претседател Делси Родригез за нејзината соработка со САД.

„Таа одлично ја врши работата затоа што работи со нас. Ако не работеше со нас, не би рекол дека работи одлично. Всушност, таа не работеше со нас, би рекол дека работи многу лошо, неприфатливо, но работи одлично“, рече Трамп.

Тој продолжи дека поради помошта од САД, економската слика на Венецуела е значително посветла поради американскиот извоз на нафта и претстојната трговија со злато и минерали.

Трамп го поздрави преминот од раководството на Мадуро како модел за промени на режимот.