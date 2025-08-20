сре, 20 август, 2025

Трамп вети можна воздушна поддршка како дел од безбедносните гаранции за Украина

Трамп јавно ја отфрли можноста за распоредување американски трупи во Украина, но се чини дека ја остави вратата отворена за друго американско воено вклучување

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Колаж од како Трамп стои пред Харвард, Мета.мк

Американските и европските воени планери почнаа да ги истражуваат безбедносните гаранции за Украина, по ветувањето на претседателот Доналд Трамп да помогне во заштитата на земјата според кој било договор за ставање крај на војната со Русија.

Украина и нејзините европски сојузници беа охрабрени од ветувањето на Трамп за време на самитот во понеделникот за безбедносни гаранции за Кијив, но многу прашања остануваат неодговорени.
Официјалните лица за Ројтерс изјавија дека Пентагон спроведува вежби за планирање за поддршката што Вашингтон би можел да ја понуди покрај обезбедувањето оружје.
Но, тие предупредија дека ќе биде потребно време американските и европските планери да утврдат што би било воено изводливо и прифатливо за Кремљ.
Една опција е испраќање европски сили во Украина, но ставање на САД на чело на нивната команда и контрола, изјавија за Ројтерс два извори запознаени со ова прашање. Изворите додадоа дека војниците нема да бидат под знамето на НАТО, туку ќе работат под знамињата на своите земји.
Пентагон и НАТО не одговорија веднаш на барањето за коментар за идејата.
На брифинг за медиумите, Белата куќа соопшти дека САД би можеле да помогнат во координирањето на безбедносната гаранција за Украина.
Руското Министерство за надворешни работи ја отфрли можноста за распоредување трупи од земјите на НАТО за да се помогне во обезбедувањето мировен договор.

Трамп јавно ја отфрли можноста за распоредување американски трупи во Украина, но се чини дека ја остави вратата отворена за друго американско воено вклучување.
Во интервју тој посочи дека Вашингтон би можел да обезбеди воздушна поддршка на Украина.
„Кога станува збор за безбедноста, Европа е подготвена да испрати луѓе на терен, ние сме подготвени да им помогнеме со работи, веројатно по воздушен пат затоа што никој нема работи што ги имаме ние“, рече Трамп.

Воздушната поддршка на САД би можела да дојде на различни начини, вклучително и обезбедување повеќе системи за воздушна одбрана на Украина и спроведување зона на забранети летови со американски борбени авиони.
Од целосната инвазија на Русија врз својот сосед во 2022 година, Соединетите Држави испратија оружје и муниција во вредност од милијарди долари во Кијив.
Администрацијата на Трамп накратко ги запре тие испораки на оружје, вклучително и по контроверзниот состанок во Белата куќа меѓу Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски во февруари и повторно во јули.
Испораките се обновени и Трамп вети дека ќе испрати оружје, првенствено одбранбено, за да ѝ помогне на земјата разурната од војна.

Шефовите на воените сили на НАТО ќе се фокусираат на Украина и на патот напред кога ќе се состанат во среда, конференција за која првпат објави Ројтерс.
Генералот на воздухопловните сили на САД, Алексус Гринкевич, кој исто така ги надгледува операциите на НАТО во Европа, ќе ги информира началниците на одбраната за состанокот на Алјаска меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин минатата недела.
Американски функционер, кој зборуваше под услов да остане анонимен, рече дека се очекува американскиот генерал Ден Кејн, претседател на Здружениот штаб на вооружените сили, да присуствува на состанокот.

