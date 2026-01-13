Доналд Трамп изјави дека секоја земја што соработува со Иран ќе се соочи со царинска стапка од 25 отсто за трговијата со САД, додека Вашингтон размислува за одговор на ситуацијата во Иран, кој е сведок на најголемите антивладини протести во последниве години, пренесува Гардијан.

„Веднаш стапува на сила, секоја земја што соработува со Исламската Република Иран ќе плаќа царина од 25 отсто за секој бизнис што го врши со Соединетите Американски Држави“, рече американскиот претседател во објава на Трут Сошл. Царините ги плаќаат американските увозници на стоки од тие земји. Иран е строг санкциониран од Вашингтон со години.

„Оваа наредба е конечна и убедлива“, рече Трамп без да даде дополнителни детали. Главните извозни дестинации за иранска стока се Кина, Обединетите Арапски Емирати и Индија. Немаше официјална документација од Белата куќа за политиката на нејзината веб-страница, ниту информации за законското овластување што Трамп ќе го користи за да ги воведе царините, или дали тие ќе бидат насочени кон сите трговски партнери на Иран. Белата куќа не одговори на барањето за коментар.

Како одговор на изјавата на Трамп, Кина изјави дека се спротивставува на „какви било нелегални еднострани санкции и јурисдикција со долготрајна рака и ќе преземе сите потребни мерки за да ги заштити своите легитимни права и интереси“.

„Ставот на Кина против неселективното наметнување тарифи е конзистентен и јасен“, изјави портпарол на кинеската амбасада во Вашингтон на X. „Таринските војни и трговските војни немаат победници, а принудата и притисокот не можат да ги решат проблемите“.

Иран, кој минатата година имаше 12-дневна војна со американскиот сојузник Израел и чии нуклеарни објекти американската војска ги бомбардираше во јуни, ги доживува најголемите антивладини демонстрации во последниве години. Трамп изјави дека САД може да се сретнат со ирански претставници и дека бил во контакт со опозицијата во Иран, додека врши притисок врз нејзините лидери, вклучително и закани со воена акција.

Техеран во понеделник изјави дека ги држи отворени комуникациските канали со Вашингтон додека Трамп размислува како да одговори на ситуацијата во Иран.

Прес-секретарката на Белата куќа, Каролин Ливит, им изјави на новинарите во понеделник дека воздушните напади се меѓу „многуте, многуте опции“ што ги разгледува Трамп, но дека „дипломатијата е секогаш првата опција за претседателот“.

„Она што го слушате јавно од иранскиот режим е сосема различно од пораките што администрацијата ги добива приватно и мислам дека претседателот има интерес да ги истражи тие пораки“, рече Ливит.

Во текот на неговиот втор мандат, Трамп честопати се закануваше и воведуваше царини на други земји поради нивните врски со американските противници и поради трговските политики што ги опиша како неправедни кон Вашингтон.

Трговската политика на Трамп е под правен притисок, бидејќи Врховниот суд на САД размислува за укинување на широк спектар на постојните царини на Трамп.

Иран, членка на групата производители на нафта ОПЕК, извезуваше производи до 147 трговски партнери во 2022 година, според најновите податоци на Светската банка.