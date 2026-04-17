Американскиот претседател Доналд Трамп изрази увереност дека наскоро може да се постигне договор за прекин на војната со Иран и ја повика групата Хезболах, поврзана со Техеран, да се воздржи од нападите, бидејќи стапи на сила 10-дневното примирје меѓу Либан и Израел.

Трамп рече дека следниот состанок меѓу САД и Иран може да се одржи за време на викендот и дека е можно продолжување на двонеделното примирје, но можеби нема да биде потребно бидејќи Техеран сака договор.

„Ќе видиме што ќе се случи. Но, мислам дека сме многу блиску до склучување договор со Иран“, им рече тој на новинарите пред Белата куќа, додавајќи дека доколку се постигне договор и биде потпишан во пакистанскиот главен град Исламабад, тој можеби ќе оди таму за таа пригода.

Часови подоцна, додека беше во Лас Вегас, Трамп отиде подалеку, велејќи дека војната треба наскоро да заврши. Војната со Иран е непопуларна во САД и му остави на Трамп политичка главоболка само неколку месеци пред клучните среднорочни избори дома.

Нападот на САД и Израел врз Иран, кој започна на 28 февруари, го предизвика најлошиот шок на цената на нафтата во историјата и доведе до намалување на прогнозата на Меѓународниот монетарен фонд за глобалната економија и предупредување дека продолжениот конфликт би можел да го доведе светот до работ на рецесија.

Пакистански извор вклучен во посредувањето меѓу САД и Иран во петокот изјави дека има напредок во дипломатијата „зад врата“ и дека претстојната средба меѓу двете страни би можела да резултира со потпишување на договор. Двете страни прво ќе потпишат меморандум за разбирање, по што ќе следи сеопфатен договор во рок од 60 дена, рече изворот.

„Деталниот договор доаѓа подоцна. Двете страни се согласуваат во принцип. А техничките делови доаѓаат подоцна“, рече изворот, зборувајќи под услов да остане анонимен.

Дипломатски извор рече дека клучниот пакистански посредник, началникот на армијата, фелдмаршалот Асим Мунир, водел разговори во Техеран од среда и постигнал пробив во врска со „нејасните прашања“.

Цените на нафтата паднаа во раната трговија утрово, а азиските акции се упатија кон втора недела со силни добивки поради оптимизмот дека конфликтот на Блискиот Исток можеби се ближи кон крајот, иако критичниот Ормуски теснец, артерија за една петтина од светските резерви на нафта и гас, останува ефикасно затворен.

Фјучерсите за сурова нафта Брент се намалија на 98,17 долари за барел, додека фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас Интермедијарн американскиот пазар паднаа на 93,47 долари за барел, намалувајќи ги добивките од претходната сесија.

Франција и Велика Британија ќе претседаваат со состанок во петок на околу 40 земји, чија цел е да им сигнализираат на САД дека некои од нивните најблиски сојузници, од кои многумина беа критикувани од Трамп за тоа што не дејствуваат, се подготвени да помогнат во враќањето на слободата на пловидба во Ормускиот теснец штом условите дозволат.