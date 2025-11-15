Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека сепак ќе покрене судска постапка против Би-Би-Си поради тоа како неговиот говор бил уреден од Панорама, откако корпорацијата се извини, но одби да го обештети, пренесува Би-Би-Си.

Во петокот вечерта, Трамп им кажа на новинарите од авионот „Ер Форс Уан“, дека „ќе ги тужиме за отштета помеѓу 1 милијарда и 5 милијарди долари, веројатно некаде следната недела“. Во четврток, Би-Би-Си изјави дека уредувањето на говорот од 6 јануари 2021 година ненамерно дало „погрешен впечаток дека претседателот Трамп упатил директен повик за насилна акција“ и изјави дека нема повторно да се емитува.

Корпорацијата му се извини на претседателот, но изјави дека нема да плати финансиска обештетување. Би-Би-Си ја објави таа изјава откако адвокатите на Трамп се заканија дека ќе ја тужат Би-Би-Си за отштета од 1 милијарда долари, освен ако корпорацијата не издаде повлекување, извинување и не му исплати обештетување.

„Мислам дека морам да го направам тоа“, им рече Трамп на новинарите за својот план да покрене судска постапка. „Тие измамија. Ги сменија зборовите што излегуваа од мојата уста“. Претседателот рече дека не го покренал прашањето со Сер Кир Стармер, но дека премиерот побарал да разговара со него. Трамп рече дека ќе му се јави на Стармер во текот на викендот.

Пребарувањето на базите на податоци за јавни судски евиденции потврди дека до петокот вечерта не е поднесена тужба во федералниот или државниот суд во Флорида.

Во посебно интервју во саботата снимено пред неговите коментари за „Ер Форс Уан“, Трамп рече дека има „обврска“ да ја тужи Би-Би-Си, додавајќи: „Ако не го направите тоа, не спречувате да се случи повторно со други луѓе“. Тој ја нарече монтажата „скандалозна“ и „полоша од работата со Камала“, алудирајќи на спорот што го имал со американскиот новински медиум Си-Би-Ес околу интервјуто во програмата „60 минути“ со неговата противничка на изборите во 2024 година, Камала Харис.

Во јули оваа година, американската медиумска компанија „Парамаунт Глобал“ се согласи да плати 16 милиони долари (13,5 милиони фунти) за да реши правен спор околу тоа интервју.

Контроверзноста произлегува од начинот на кој говорот на Трамп од 6 јануари 2021 година беше монтиран од Панорама за документарец кој се емитуваше во октомври 2024 година. За време на неговото обраќање, тој им рече на поддржувачите: „Ќе одиме пеш до Капитол и ќе ги бодриме нашите храбри сенатори, конгресмени и конгресмени“. Повеќе од 50 минути подоцна во говорот, тој рече: „И се бориме. Се бориме како пекол“.

Во програмата Панорама, снимката го прикажува како вели: „Ќе одиме пеш до Капитол… и јас ќе бидам таму со вас. И се бориме. Се бориме како пекол“. Контроверзноста околу тоа како беше монтиран говорот на Трамп доведе до оставки на генералниот директор на Би-Би-Си, Тим Дејви, и раководителката на вестите, Дебора Тернес.

Во делот за корекции и појаснувања, објавен во четврток навечер, Би-Би-Си соопшти дека програмата Панорама е прегледана по критиките за тоа како е монтиран говорот на Трамп. „Прифаќаме дека нашето уредување ненамерно создало впечаток дека прикажуваме еден континуиран дел од говорот, наместо извадоци од различни точки во говорот, и дека ова оставило погрешен впечаток дека претседателот Трамп упатил директен повик за насилна акција“, се вели во соопштението.

Адвокатите на Би-Би-Си му пишаа на правниот тим на Трамп, изјави портпаролот на Би-Би-Си оваа недела. „Претседателот на Би-Би-Си, Самир Шах, одделно испрати лично писмо до Белата куќа во кое му јасно стави до знаење на претседателот Трамп дека тој и корпорацијата се извинуваат за уредувањето на говорот на претседателот на 6 јануари 2021 година, кое беше прикажано во програмата“, рекоа тие.

Додадоа: „Иако Би-Би-Си искрено жали за начинот на кој беше уреден видео клипот, ние силно не се согласуваме дека постои основа за тужба за клевета“. Во писмото до правниот тим на Трамп, Би-Би-Си наведе пет главни аргументи зошто не смета дека има случај на кој треба да одговори.

Прво рече дека Би-Би-Си нема права и не ја дистрибуирала епизодата на Панорама на своите американски канали. Кога документарецот беше достапен на BBC iPlayer, тој беше ограничен за гледачи во Велика Британија.

Второ, се вели дека документарецот не му нанел штета на Трамп, бидејќи тој беше реизбран кратко време потоа. Трето, се вели дека клипот не бил наменет да го заведе, туку само да скрати долг говор и дека монтажата не била направена со злоба. Четврто, се вели дека клипот никогаш не бил наменет да се разгледува изолирано. Напротив, тој бил 12 секунди во рамките на едночасовна програма, која исто така содржела многу гласови во поддршка на Трамп.

Конечно, мислењето за прашање од јавен интерес и политичкиот говор се силно заштитени според законите за клевета во САД. Извинувањето на BBC дојде неколку часа откако втор слично монтиран клип, емитуван на Newsnight во 2022 година, беше откриен од страна на Daily Telegraph.