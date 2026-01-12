Доналд Трамп тврди дека Иран се обратил и предложил преговори, бидејќи разгледува „многу силна“ воена акција против режимот поради смртоносното задушување на демонстрантите, во кое наводно загинаа стотици, пренесува Гардијан.

На прашањето во неделата од новинарите на авионот „Ер Форс Уан“ дали Иран ја преминал претходно наведената црвена линија на убивање на демонстранти, Трамп рече „изгледа дека почнуваат да го прават тоа“. „Го разгледуваме тоа многу сериозно“, рече американскиот претседател. „Војската го разгледува тоа и разгледуваме некои многу силни опции. Ќе донесеме одлука“.

Како што растат тензиите и во контекст на тоа што САД го извлекуваат Николас Мадуро од Венецуела, Трамп рече дека Иран предложил преговори. „Мислам дека се уморни од тоа што ги тепаат САД“, рече тој. „Иран сака да преговара“.

Најмалку 538 лица се убиени во насилството околу демонстрациите, според американската новинска агенција „Активисти за човекови права“, вклучувајќи 490 демонстранти. Групата објави дека повеќе од 10.600 лица биле уапсени од иранските власти.

Друг монитор за човекови права, групата за човекови права во Иран со седиште во Норвешка, во неделата соопшти дека најмалку 192 демонстранти се убиени. Бројките на жртви варираат меѓу групите за човекови права, бидејќи тие се борат да пристапат до луѓе во Иран поради прекинот на интернетот во земјата, но се очекува дека сите се помали. Режимот не ги достави своите бројки и не беше можно независно да се потврдат.

Бруталната репресија ја зголеми веројатноста за интервенција на САД, а Трамп рече дека ќе ги „спаси“ демонстрантите ако иранската влада ги убие. Тој ја повтори својата закана дека ќе интервенира во саботата навечер. „Иран гледа кон СЛОБОДА, можеби како никогаш досега. САД се подготвени да помогнат!!!“, рече тој на Truth Social.

Како одговор, претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, го предупреди Вашингтон против „погрешна пресметка“, велејќи дека Израел и американските интереси на Блискиот Исток би биле „легитимни цели“.

„Да бидеме јасни: во случај на напад врз Иран, окупираните територии, како и сите американски бази и бродови, ќе бидат наша легитимна цел“, рече Калибаф, поранешен командант во елитната иранска Револуционерна гарда.

Трамп наводно разгледува низа опции, вклучувајќи воени напади, тајно кибер оружје, проширување на санкциите и обезбедување онлајн помош на антивладини извори.

Во меѓувреме, Реза Пахлави, синот на соборениот шах на Иран, кој живее во САД, во неделата ги повика иранските безбедносни сили и вработените во владата да се приклучат на растечкото протестно движење.

„Вработените во државните институции, како и членовите на вооружените и безбедносните сили, имаат избор: да застанат со народот и да станат сојузници на нацијата, или да изберат соучество со убијците на народот“, објави Пахлави на социјалните медиуми.

Претседателот на Иран, Масуд Пежешкијан, ги обвини заколнатите непријатели на Иран за „обид за ескалација на овие немири“ и доведување „терористи од странство во земјата“, во интервју емитувано во недела од државните медиуми.

Пежешкијан ги повика луѓето да се приклучат на „маршот на националниот отпор“ во понеделник за да го осудат насилството, објави државната телевизија.

Протестното движење во Иран е најзначајниот немир што земјата го доживеала во последниве години. Иако првично беа предизвикани од ненадејниот пад на валутата на земјата, демонстрантите наскоро побараа политички реформи и повикаа на соборување на владата.

Иранските власти уапсија клучни членови на протестното движење, изјави во неделата началникот на националната полиција. „Синоќа беа извршени значителни апсења на главните елементи во немирите, кои, ако даде Бог, ќе бидат казнети откако ќе поминат низ законските процедури“, изјави началникот на полицијата, Ахмад-Реза Радан, за државната телевизија, без да го прецизира бројот на уапсени.

Генералниот обвинител на Иран претходно изјави дека оние што биле фатени како протестираат, или дури и како им помагаат на демонстрантите, би можеле да бидат обвинети дека се „непријатели на Бога“ – што се казнува со смртна казна.

Израелските власти изјавија дека се во состојба на висока готовност за каква било интервенција на САД во Иран, а израелските медиуми објавија дека молчат за ова прашање за да избегнат да им дозволат на иранските власти да го прикажат протестното движење како поддржано од странство.

Властите го прекинаа пристапот до интернет во земјата во четврток, воведувајќи речиси непробојно затемнување на целата земја. Групите за човекови права соопштија дека иранските власти го искористиле покритието на исклучувањето на интернетот за да го прошират своето дејствување против демонстрантите, користејќи смртоносна сила и боева муниција за да ги растераат демонстрациите.

Пораките и видеата спорадично пристигнуваат од Иран, главно пренесени од активисти кои имаат сателитски интернет услуги Starlink.

Еден демонстрант во централниот ирански град Сари, според пораките испратени преку американската фондација Абдорахман Боруманд, изјавил дека безбедносните сили го ставиле градот под целосна воена состојба.