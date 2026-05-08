Американските и иранските сили се судрија во Заливот, а ОАЕ беа под обновен напад, загрозувајќи го едномесечното примирје и потресувајќи ги надежите за дипломатско решение на кризата.

Распламтувањето на борбите се случи додека Вашингтон чекаше одговор од Техеран на неговиот предлог за прекин на конфликтот, кој започна со заеднички воздушни напади на САД и Израел низ Иран на 28 февруари.

Претседателот Доналд Трамп изјави дека три разорувачи на американската морнарица биле нападнати додека се движеле низ теснецот, канал за нафта и течен природен гас што Иран речиси го затворил откако започна конфликтот.

„Три американски разорувачи од светска класа штотуку транзитираа, многу успешно, од Ормускиот теснец, под оган. Немаше штета на трите разорувачи, но голема штета беше нанесена на иранските напаѓачи“, напиша Трамп на Truth Social.

Трамп подоцна им рече на новинарите дека примирјето е сè уште на сила и се обиде да ја намали важноста на размената.

„Тие се поиграа со нас денес. Ние ги разнесoвме“, рече Трамп во Вашингтон.

Врховната заедничка воена команда на Иран ги обвини САД за кршење на примирјето со гаѓање на ирански танкер за нафта и друг брод, како и за извршување воздушни напади врз цивилни области на островот Кешм во Ормускиот теснец и блиските крајбрежни области. Војската соопшти дека одговорила со напад врз американски воени бродови источно од теснецот и јужно од пристаништето Чабахар.

Портпаролот на иранскиот Централен штаб „Хатам ал-Анбија“ изјави дека иранските напади предизвикале „значителна штета“, но американската Централна команда соопшти дека ниту еден од нејзините средства не бил погоден.

Иранската телевизија „Прес ТВ“ подоцна објави дека, по неколкучасовен оган, ситуацијата на иранските острови и крајбрежните градови покрај Ормускиот теснец сега се вратила во нормала.

Двете страни повремено разменувале оган откако примирјето стапило на сила на 7 април, при што Иран погодувал цели во земјите од Заливот, вклучувајќи ги и ОАЕ.

Имаше малку детали веднаш достапни за најновиот напад врз Емиратите. Од почетокот на војната, Иран често ги гаѓал ОАЕ и другите земји од Заливот, кои се домаќини на американски бази.

Цените на нафтата пораснаа на почетокот на тргувањето во Азија во петокот, при што суровата нафта од типот Брент скокна над 100 долари за барел по најновите судири, додека цените на акциите се повлекоа по силните добивки оваа недела со надеж за брзо решавање на конфликтот.

„И покрај тековните непријателства и сè уште покачените цени на нафтата, пазарите одредуваат цена со ограничено времетраење“, изјави Марија Вејтмане, раководител на истражувањето на акциите во „Стејт стрит маркетс“.