Американскиот претседател Доналд Трамп на првиот состанок на неговиот Одбор за мир во четврток изјави дека земјите донирале 7 милијарди долари во фондот за реконструкција на Газа, чија цел е обнова на енклавата откако Хамас ќе се разоружа, цел која е далеку од тоа да стане реалност.

Разоружувањето на милитантите на Хамас и придружното повлекување на израелските трупи, големината на фондот за реконструкција и протокот на хуманитарна помош за населението на Газа, погодено од војната, се меѓу главните прашања што веројатно ќе ја тестираат ефикасноста на одборот во наредните месеци.

Состанокот во Вашингтон се одржа во време на поширок притисок на Трамп да изгради репутација на миротворец. Исто така, се одржа во време кога САД се закануваат со војна против Иран и започнаа масовно воено засилување во регионот во случај Техеран да одбие да се откаже од својата нуклеарна програма.

Основачкото членство на Одборот не вклучува некои клучни западни сојузници на САД кои се загрижени за обемот на иницијативата.

Во низата најави на крајот од долгиот, напнат говор пред претставници од 47 земји, Трамп рече дека САД ќе донира 10 милијарди долари во Одборот за мир. Тој не кажа од каде ќе дојдат парите или дали ќе ги побара од Конгресот на САД.

Трамп рече дека земјите-учеснички собрале 7 милијарди долари како почетна аконтација за реконструкција на Газа. Меѓу придонесувачите се Казахстан, Азербејџан, Обединетите Арапски Емирати, Мароко, Бахреин, Катар, Саудиска Арабија, Узбекистан и Кувајт, рече тој. Членството е составено претежно од земји од Блискиот Исток, плус лидери надвор од регионот кои можеби сакаат да добијат наклонетост кај Трамп.

Проценките за обновата на Газа, која беше сведена на урнатини по две години војна, се движат до 70 милијарди долари.

Трамп го предложи одборот во септември кога го објави својот план за ставање крај на израелската војна во Газа. Подоцна тој јасно стави до знаење дека надлежноста на одборот ќе се прошири надвор од Газа за да се справи со други конфликти низ целиот свет, поента што ја повтори во среда велејќи дека ќе ги разгледа жариштата низ целиот свет.

Трамп рече дека ФИФА ќе собере 75 милиони долари за проекти поврзани со фудбалот во Газа и дека Обединетите нации ќе доделат 2 милијарди долари за хуманитарна помош.

Одборот за мир вклучува претставници на Израел, но не и на Палестина. Сугестијата на Трамп дека Одборот на крајот би можел да се справи со предизвиците надвор од Газа предизвика загриженост дека тоа би можело да ја поткопа улогата на ОН како главна платформа за глобална дипломатија и решавање на конфликти.

„Ќе ги зајакнеме Обединетите нации“, рече Трамп, обидувајќи се да ги смири своите критичари, иако САД имаат заостанати плаќања.

Трамп рече дека Норвешка ќе биде домаќин на настан на Одборот за мир, но Норвешка разјасни дека не се приклучува на одборот.

Трамп рече дека неколку нации планираат да испратат илјадници војници да учествуваат во Меѓународните сили за стабилизација кои ќе помогнат во одржувањето на мирот во Газа кога конечно ќе бидат распоредени.

Индонезискиот претседател Прабово Субианто објави дека неговата земја ќе придонесе до 8.000 војници во силите.

Планот за силите е да почнат да работат во областите што ги контролира Израел во отсуство на разоружување на Хамас. Силите, предводени од американски генерал со индонезиски заменик, ќе започнат во Рафа, контролирана од Израел, област што израелските сили ја депопулираа и уништија за време на војната. Целта е да се обучат 12.000 полицајци и да има 20.000 војници.

Хамас, плашејќи се од израелски одмазди, не сакаше да предаде оружје како дел од планот на Трамп од 20 точки за Газа, кој донесе кревко примирје минатиот октомври во двегодишната војна во Газа.

Трамп рече дека се надева оти употребата на сила за разоружување на Хамас ќе биде непотребна. Тој рече дека Хамас ветил дека ќе се разоружа и „изгледа дека ќе го сторат тоа, но ќе мора да откриеме“.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави во Израел дека Хамас ќе биде разоружан на еден или друг начин. „Многу наскоро, Хамас ќе се соочи со дилема – да се разоружа мирно или да се разоружа насилно“, рече тој.

Во Газа, портпаролот на Хамас, Хазем Касем, во соопштението изјави дека вистинскиот тест за Одборот за мир „лежи во нивната способност да ја принудат окупацијата да престане со кршењата на прекинот на огнот, да ја обврзат да ги исполни своите обврски и да иницираат вистински напори за помош и да го започнат процесот на реконструкција“.