Претседателот Доналд Трамп изјави дека САД ќе ѝ доделат на Украина лиценца за производство на ракетни пресретнувачи „Патриот“, што е огромен поттик за Киев, кој долго време бара дозвола за производство на одбранбено оружје.

„Ќе ви дадеме лиценца за производство на „Патриот“. На овој начин, не можете да се жалите дека не им даваме доволно“, рече Трамп на средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски на самитот на НАТО во Анкара.

„Тоа е одбранбено оружје, кое ми се допаѓа повеќе од офанзивно оружје“, додаде Трамп.

Трамп не даде детали, но тонот на средбата беше остро отстапување од неговите претходни остри критики кон Зеленски, во кои беше вклучено и тоа што Трамп го нарече неблагодарен.

Трамп рече дека двајцата развиле многу добри односи и дека и Москва и Киев сакаат да ја завршат војната што започна со руската инвазија во февруари 2022 година.

Трамп рече дека подоцна во средата ќе разговара со рускиот претседател Владимир Путин.

„Решивме многу војни, а оваа е онаа за која мислев дека можеби ќе биде најлесната, но Путин е тежок лик, а и овој човек е тежок лик“, рече Трамп, осврнувајќи се на Зеленски, кој седеше до него.

Зеленски му рече на Трамп: „Сигурен сум дека ќе направите сè за да ја запрете оваа војна“.

Руското министерство за надворешни работи ги осуди одлуките на НАТО на самитот во Турција откако алијансата објави воена помош за Украина, велејќи дека тие би можеле да имаат катастрофални последици.

Не беше веднаш јасно дали ќе бидат испратени пресретнувачи во Киев на краток рок. Два извори запознаени со дискусиите рекоа дека новите пресретнувачи веројатно ќе бидат произведени во Германија или друга европска земја, за да се избегне обезбедување цел за потенцијални руски напади во Украина.

„Давањето лиценца на Украина за производство на Патриот ќе бидезначајно“, рече Мајкл Мекфол, поранешен амбасадор на САД во Русија, за X. „Но, на Украина ѝ се потребни пресретнувачи за ракетна одбрана сега и едвај чека да се произведе нивно во иднина“.

На прашањето дали САД веднаш ќе испратат дополнителни пресретнувачи „Патриот“, Трамп рече дека некои би можеле да бидат испратени веднаш и дека смета дека Украина би можела брзо да почне да произведува свои.

„Имаме „Патриот“, но немаме толку многу. Ни требаат и за себе“, рече тој.

„Мислам дека можат да го произведат доста брзо. Откако ќе објасниме, ќе ја донесеме компанијата тука. Соработувајте со компанијата. Тие имаат одлична способност да произведуваат оружје, прилично комплексно оружје.“

Зеленски постојано се залагаше за пресретнувачи произведени во САД – единственото оружје во арсеналот на Украина што може да соборува балистички проектили, чија висока брзина и стрмна патека на летот ги отежнуваат запирањето.

Трамп рече дека може да се изврши притисок врз компаниите да произведуваат ракети „Патриот“. „Локид Мартин“ е главен изведувач на пресретнувачките ракети што влегуваат во системот „Патриот“, кој е развиен од друг американски производител на оружје „Рејтион“ и е во употреба од 1980-тите. И „Локид“ и „Рејтион“ имаат деловни потфати заедно со европскиот производител на ракети „MBDA“.