Американскиот претседател Доналд Трамп размислуваше за тоа дали ќе има „чест да ја освои Куба“, истиот ден кога електричната мрежа на комунистичкиот остров доживеа прв колапс на национално ниво откако САД ефикасно го прекинаа протокот на нафта во земјата.

„Знаете, целиот мој живот слушам за САД и Куба, кога САД ќе имаат чест да ја освојат Куба? Тоа е голема чест“, рече Трамп во забелешките од Овалната соба. „Освојувањето на Куба во некоја форма, да, освојувањето на Куба – мислам, без разлика дали ќе ја ослободам, ќе ја земам, мислам дека можам да правам што сакам со неа.“

Притиснат дали американската воена операција во Куба би го отсликала апсењето на Николас Мадуро во Венецуела во јануари или би личела повеќе на континуираниот воен конфликт на САД со Иран, Трамп им рече на новинарите: „Не можам да ви кажам тоа.“

Коментарите на Трамп дојдоа откако Куба повторно беше во темнина поради прекин на електричната енергија. Не се откриени дефекти во електричните единици што работеа во времето кога кубанската мрежа се распадна, соопшти државниот оператор на мрежата во понеделник, додавајќи дека работи на враќање на електричната енергија низ целата земја.

Куба во голема мера се потпира на нафта за производство на електрична енергија. Ефективната блокада на испораките на гориво од страна на Вашингтон ја влоши енергетската криза во земјата, предизвикувајќи повремени прекини на електричната енергија, рационализирање на медицинските материјали и намалување на туризмот, соопштија официјални лица. Цените на горивата толку многу скокнаа што бензинот може да чини и до 9 долари за литар на неофицијалниот пазар, што значи дека чини повеќе од 300 долари за да се наполни резервоарот за гориво на автомобил, што е повеќе отколку што заработуваат повеќето Кубанци за една година.

Прекини на електричната енергија низ целата земја често се пријавуваат во последните неколку години. Кубанските власти претходно ги припишуваа на економските санкции на САД, иако критичарите, исто така, го обвинија недостатокот на инвестиции во системот за производство на електрична енергија на островот.

„Службениците во САД сигурно се чувствуваат многу среќни поради штетата што им е нанесена на секое кубанско семејство“, рече кубанскиот заменик-министер за надворешни работи, Карлос Фернандез де Косио, како одговор на прекинот на електричната енергија во понеделник.

Мигел, домаќин на Airbnb во плажиштето Варадеро, изјави за Си-Ен-Ен дека градот често е поштеден од прекини на електричната енергија, но овој прекин ги погодил и нив, со оглед на неговиот обем.

Жителката на Хавана, Дајана Мачин, изјави за Ројтерс дека најновиот прекин на електричната енергија не ја изненадува и дека цивилите треба да се подготват „со печки на дрва, со соларни панели за оние кои би можеле да ги добијат, со резерви на вода за луѓето кои имаат проблеми со водата, со резерви на гас за оние кои ги имаат“.

Музичарот Лазаро Карон рече дека прекинот на електричната енергија ќе влијае на неговата работа, но призна дека „нема ништо што можеме да направиме освен да се соочиме со тоа и да продолжиме да се движиме напред, да видиме што ќе се случи“.