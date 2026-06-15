Претседателот Доналд Трамп изјави дека договорот за прекин на борбите меѓу САД и Иран е закажан да биде потпишан во недела, откако Иран изрази сомнеж во врска со времето. Во објава на социјалните мрежи, Трамп рече дека Ормускиот теснец, клучен поморски пат, ќе биде отворен за сите откако ќе се постигне договор.

Во саботата, Пакистан, клучен посредник, исто така изјави дека веројатно се очекува договорот да биде финализиран во рок од 24 часа и дека се подготвуваат за електронското потпишување.

Пред коментарите на Трамп, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, изрази претпазливост во врска со временската рамка, велејќи: „Ќе мора да почекаме и да видиме за точниот датум на потпишување на меморандумот за разбирање, иако тоа нема да биде утре [недела]“.

Делегација од Катар, која исто така посредуваше во разговорите, пристигна во Техеран во недела, објавија иранските медиуми. Не беше јасно дали посетата ќе влијае на времето на очекуваното потпишување на договорот од страна на Иран.

Во објава на Truth Social во саботата, Трамп напиша: „Договорот е закажан да биде потпишан утре, а веднаш по неговото потпишување, Ормутскиот теснец е отворен за сите“.

Во очигледна референца за залихите збогатен ураниум на Иран, Трамп рече дека „во соодветно време, кога сè ќе биде мирно, ќе влеземе и ќе ја добиеме нуклеарната прашина“, додавајќи дека подоцна ќе биде уништена.

Со децении, Иран беше обвинуван од западните земји дека се обидува да изгради нуклеарна бомба. Тој ги негираше обвинувањата, велејќи дека неговата програма е за мирни цели – за производство на електрична енергија и за истражувачки цели.

Трамп, исто така, предупреди дека ако работите не одработат брзо, лесно и непречено, Вашингтон има крајна алтернатива, се надева дека никогаш повеќе нема да се користи.

Порано во саботата, пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф рече дека „ние сме поблиску до мировен договор од кога било досега“.

„Со финализирање кое веројатно се очекува во следните 24 часа, Пакистан се подготвува за електронско потпишување на мировниот договор веднаш потоа, по што ќе следат разговори на техничко ниво следната недела“, напиша Шариф на X.

Во петокот, иранскиот министер за надворешни работи, Сејед Абас Арагчи, изјави дека договорот со САД е блиску. Спогодбата предвидува крај на конфликтот меѓу Израел и Хезболах во Либан, рече тој.

Разговорите за нуклеарната програма на Иран ќе започнат подоцна.

Американските претставници потврдија некои од деталите од договорот, велејќи дека економските придобивки за Иран ќе зависат од тоа дали Техеран ќе ги исполни своите обврски.

Во последните месеци, неколку пати се очекуваа варијации на договорот, но не беа завршени во подоцнежните фази.

Војната започна со напади на САД и Израел низ Иран на 28 февруари, што го натера Иран да го нападне Израел и сојузничките држави на САД во Заливот – како и ефикасно да го затвори Ормускиот теснец, клучен превозен пат за светската нафта и течен природен гас.

И покрај тоа што се согласија за прекин на огнот во април, САД и Иран разменија повремен оган.

Претходните извештаи од САД сугерираа дека конфликтот меѓу Израел и Хезболах Либан, поддржан од Иран, можеби не е дел од овој договор – а Иран наводно инсистира на тоа.

Израел не е дел од договорот меѓу САД и Иран и исто така инсистираше дека ќе продолжи да напаѓа Хезболах, како одговор на неговите напади во северен Израел.

Во неделата, Израел издаде наредби за евакуација за 29 села во јужен Либан – потег што обично им претходи на воздушните напади.

„Со оглед на кршењето на договорот за прекин на огнот од страна на Хезболах, ИДФ е принуден да дејствува против него со сила“, рече портпаролот на израелската армија, полковник Авичај Адрае – алудирајќи на две сомнителни беспилотни летала кои погодија воена зона во северен Израел.