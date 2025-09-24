Трамп: Украина со помош на НАТО може да ја врати целата територија окупирана од Русија

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Киев може да ја врати целата територија на Украина, што претставува голема промена во неговиот став за војната со Русија. Во објава на неговата платформа Truth Social, тој рече дека Украина би можела да ги врати оригиналните граници од каде што започна оваа војна со поддршка на Европа и НАТО, поради притисоците врз руската економија.

Неговите коментари дојдоа по разговорите со украинскиот претседател Володимир Зеленски, одржани откако Трамп се обрати на Генералното собрание на ОН во Њујорк во вторник. Трамп постојано ја изразуваше својата желба да ја заврши војната, но претходно предупреди дека процесот веројатно ќе вклучува откажување од дел од територијата на Украина, исход што Зеленски постојано го отфрла.

Во својата објава, Трамп додаде дека Украина можеби дури и би можела да оди подалеку од тоа, но не прецизираше на што се осврнува. Тој, исто така, не се осврна на Крим, кој беше нападнат и анектиран од Русија во 2014 година. Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина во 2022 година.

Трамп рече дека неговиот став се променил откако се запознал и целосно ја разбрал воената и економската ситуација меѓу Украина и Русија.

„Путин и Русија се во големи економски проблеми и сега е време Украина да дејствува“, додаде тој, нарекувајќи ја Русија хартиен тигар.

Зеленски го поздрави големиот пресврт во ставот на Трамп и зборувајќи со новинарите во зградата на ОН, рече дека разбира оти САД се подготвени да ѝ дадат безбедносни гаранции на Украина откако ќе заврши војната.

Притиснат за тоа како би изгледало ова, тој додаде: „Не сакам да лажам, немаме конкретни детали“, но ја отвори можноста за повеќе оружје, воздушна одбрана и беспилотни летала.

Подоцна во интервју за „Фокс њуз“, Зеленски рече дека објавата на Трамп на „Truth Social“ за позиционирањето на Украина го изненадила, но ја сфатил како позитивен сигнал дека Трамп и САД ќе бидат со нас до крајот на војната.

„Мислам дека фактот што Путин толку многу пати го лажеше претседателот Трамп, исто така, направи разлика меѓу нас“, му рече тој на водителот на „Фокс“, Брет Бајер.

Претходно, по својот говор пред ОН, Трамп исто така рече дека земјите од НАТО треба да ги соборат руските авиони што го нарушуваат нивниот воздушен простор, по серијата неодамнешни упади на руски борбени авиони и беспилотни летала.

Минатата недела, Естонија и Полска побараа консултации со другите членки на НАТО откако Русија го наруши нејзиниот воздушен простор во одделни инциденти. Романија, друга членка на НАТО, исто така рече дека руски беспилотни летала го нарушиле нејзиниот воздушен простор.

По состанокот во вторник, НАТО издаде соопштение во кое ги осудува постапките на Русија и предупреди дека ќе ги употреби сите потребни воени и невоени алатки за да се одбрани.

„Русија сноси целосна одговорност за овие постапки, кои се ескалаторни, ризикуваат погрешна пресметка и загрозуваат животи. Тие мора да престанат“, се вели во соопштението. Алијансата додаде дека постапките на Москва се дел од модел на сè понеодговорно однесување.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, рече: „Ние сме одбранбен сојуз, да, но не сме наивни, па затоа гледаме што се случува“.

Русија негираше дека го нарушила воздушниот простор на Естонија, додека инсистираше дека инцидентот во Полска не била намерен и не коментираше за инцидентот во Романија.

На прашањето дали САД ќе ги поддржат своите сојузници од НАТО доколку соборат руски авиони, Трамп рече дека тоа зависи од околностите и ја пофали воената алијанса за зголемување на трошоците за одбрана.

Објавата на Трамп на социјалните мрежи претставува пресврт откако поголемиот дел од годината го помина инсистирајќи дека ситуацијата во Украина е катастрофална. Во февруари, Трамп му рече на Зеленски за време на нивната жестока размена во Овалната соба дека нема карти во моментов да победи против поголема, понаселена нација во војна на исцрпување.

Пред разговорите со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска во август, Трамп рече дека ќе се обиде да врати дел од територијата за Украина, но предупреди дека ќе има некои размени, промени во земјиштето.