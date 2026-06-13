Американските војници го убија водачот на венецуелската банда Трен де Арагва во воздушен напад, објави претседателот Доналд Трамп, пренесува Би-Би-Си.

„По моја наредба, Јужната команда на Соединетите Американски Држави изврши брз и смртоносен кинетички удар за успешно да го егзекутира Нињо Гереро“, напиша Трамп на социјалните мрежи.

Нињо Гереро, чие целосно име е Хектор Растенфорд Гереро Флорес, беше долгогодишен водач на Трен де Арагва. Бандата е една од најозлогласените криминални групи во Латинска Америка и беше цел на администрацијата на Трамп.

Претседателот ја обвини групата за вмешаност во „нерегуларна војна“ против САД и ја прогласи за странска терористичка организација.

Трамп објави снимки од она што се чини дека е воздушен напад, на кои се гледа како зелена зграда со блиска барака е разнесена, а остатоците летаат во воздух. Трамп рече дека воената акција била „тесно координирана со нашите пријатели во Венецуела, со кои соработуваме многу добро“.

Венецуелските власти ја потврдија својата вмешаност во она што го опишаа како „заедничка операција“.

Во јануари, американските сили го заробија тогашниот венецуелски претседател Николас Мадуро од неговиот комплекс во драматичен ноќен напад за да се соочи со кривични обвиненија во Њујорк. САД го обвинија за соработка со бандата. Во обвинението е наведен Гереро Флорес како соучесник.

Оттогаш, САД се обидуваат да ги зајакнат врските со наследничката на Мадуро, Делси Родригез, укинувајќи ги санкциите врз неа и инсистирајќи на соработка за екстракција на нафтените резерви на Венецуела – најбројните на земјата.

Под водство на Гереро, Трен де Арагва се прошири во Колумбија, Еквадор, Перу и Чиле и се диверзифицираше од изнудување мигранти во трговија со луѓе за сексуални услуги, убиства по нарачка и киднапирање.

Првично, Нињо Гереро ја претвори во „транснационална криминална организација“, според американскиот Стејт департмент, кој нудел милиони за информации што довеле до негово апсење.

Гереро помина години во и надвор од затвор. Во 2012 година, тој избега со поткуп на чувар, а потоа беше повторно уапсен во 2013 година.

По враќањето, тој го трансформираше затворот Токорон во северната венецуелска држава Арагва во комплекс за забава, комплетен со зоолошка градина, ресторани, ноќен клуб, обложувалница и базен.

Во септември 2023 година, Мадуро – тогаш сè уште претседател – испрати 11.000 војници да упаднат и да ја преземат контролата врз затворот. Гереро избега – повторно.ѓ

Влегувајќи и излегувајќи од затвор, тој сè уште можеше да го прошири влијанието на бандата, преземајќи контрола врз рудници за злато во државата Боливар, коридори за дрога на карипскиот брег и тајни гранични премини меѓу Венецуела и Колумбија, според американскиот Стејт департмент.

Според повеќето извештаи, Трен де Арагва се проширил надвор од Венецуела кога земјата влегла во хуманитарна и економска вонредна состојба во 2014 година, што го направило криминалот помалку профитабилен, а сега се верува дека има јазли во осум други земји, вклучувајќи ги и САД.

Групата, делумно, функционира преку формирање сојузи и партнерства со локални криминални организации.

На пример, во Еквадор, се верува дека бандата работи со групи кои се лабаво поврзани со мексиканскиот картел Синалоа, додека во Колумбија некои тврдат дека работеле со членови на левичарската герилска група Националноослободителна армија, или ELN.

Под администрацијата на Трамп, американските сили започнаа десетици напади врз бродови за кои велат дека се дел од голема операција за транспорт на дрога во САД, вклучувајќи ги и оние за кои тврди дека се поврзани со Трен де Арагва.

Според американските медиуми, повеќе од 200 луѓе се убиени во нападите од септември.

Но, војската не обезбеди докази дека нападнатите бродови превезувале дрога или шверцери на дрога, што предизвика критики за операцијата и прашања околу нејзината легалност.

Некои правни експерти тврдат дека нападите би можеле да го прекршат меѓународното право со тоа што ќе бидат таргетирани цивили без да им се понуди правичен процес.

Администрацијата на Трамп изјави дека убиствата се законски. Во изјава до Конгресот минатата година, Белата куќа изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп „утврдил“ дека САД се во формален вооружен конфликт со нарко-картелите и дека екипажите на бродовите што шверцуваат дрога се „борци“.