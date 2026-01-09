Во објава на својата социјална мрежа Трут Сошл, Доналд Трамп тврди дека го откажал очекуваниот втор бран напади врз Венецуела што требаше да следи по рацијата во саботата, во која САД го заробија претседателот на земјата, Николас Мадуро.

„Венецуела ослободува голем број политички затвореници како знак на „барање мир“. Ова е многу важен и паметен гест. САД и Венецуела добро соработуваат, особено кога станува збор за обнова, во многу поголема, подобра и помодерна форма, на нивната нафтена и гасна инфраструктура.“, напиша Трамп на Трут Сошл.

„Поради оваа соработка, го откажав претходно очекуваниот втор бран напади, кој изгледа дека нема да биде потребен, но сите бродови ќе останат на место од безбедносни причини. Најмалку 100 милијарди долари ќе бидат инвестирани од големите нафтени компании, со кои ќе се сретнам денес во Белата куќа. Ви благодарам за вашето внимание на ова прашање!“, надополни Трамп.

Венецуела објави ослободување на „значаен број“ притвореници, што претседателот на Конгресот го окарактеризира како гест за „консолидирање на мирот“.

Поранешниот кандидат на опозицијата Енрике Маркез беше меѓу ослободените од затвор, според соопштението на опозицијата. „Сега сè е готово“, рече Маркез во видео снимено од локален новинар кој го придружуваше него и неговата сопруга, како и друг член на опозицијата Бјаџо Пилиери, кој исто така беше ослободен.