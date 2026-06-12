Американскиот претседател Доналд Трамп тврди дека почетниот договор за завршување на војната со Иран е близу, откако објави дека ги откажал нападите врз земјата.

„Тукушто постигнавме одлично решение за војната со Иран“, изјави тој пред новинарите во Овалната соба.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, изјави за државната телевизија дека извештаите за договор се шпекулативни и дека ништо не е финализирано.

Трамп и во минатото изнесе слични тврдења дека двете земји се блиску до постигнување договор за завршување на конфликтот. Неколку часа пред објавата, Трамп изјави дека ќе го удри Иран многу силно.

САД и Израел започнаа широки напади врз Иран на 28 февруари. Иран одговори со напаѓање на Израел и сојузничките држави на САД во Заливот и ефикасно затворање на Ормускиот теснец – клучен превозен пат за светската нафта и течен природен гас.

И покрај тоа што се согласија за прекин на огнот во април, САД и Иран разменија повремен оган, вклучително и две рунди воздушни напади оваа недела. Во исто време, Трамп постојано зборуваше за изгледите за договор со Иран.

По неговите последни коментари, цената на суровата нафта Брент падна на околу 89 долари за барел (66 фунти), што е намалување од 4,4% во текот на денот.

Во разговор со новинарите, Трамп рече: „Имаме договор дека Иран никогаш нема да има нуклеарно оружје, што беше целата цел на она што моравме да го поминеме за да го добиеме ова. Значи, тоа е многу голема работа“.

„Веројатно ќе има потпишување, можеби во Европа“ откако ќе бидат финализирани документите, рече тој – и тоа треба да се направи прилично брзо. Документите се во прилично финална форма – па ќе видиме.

Трамп, исто така, рече дека Ормускиот теснец ќе се отвори „штом го потпишеме“.

Американскиот лидер рече дека разговарал со лидерите во регионот, вклучувајќи ги сојузниците од Заливот и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, додавајќи: „Целиот Блиски Исток е многу среќен“.

Канцеларијата на израелскиот премиер потврди дека се водел разговор и рече дека Израел „не е страна во меморандумот за разбирање“.

Во соопштението се вели дека Нетанјаху изразил благодарност за посветеноста на Трамп да работи кон конечен договор што вклучува „отстранување на збогатениот материјал, демонтирање на инфраструктурата за збогатување, ограничувања на производството на ракети и прекин на поддршката на Иран за неговите терористички посредници во регионот“.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Багаеи, рече дека поголемиот дел од текстот на меморандумот веќе е финализиран, но САД поставиле прекумерни барања и додале нови барања.