Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека трговците на мало со бензин мора веднаш да ги намалат цените и предупреди дека ќе имаат големи проблеми доколку не го сторат тоа.

„Трговците на мало со бензин мора веднаш да ги намалат цените“, напиша Трамп на Truth Social.

„Нема да има мерење, што е целосно нелегално. Ако трговците на мало не го сторат ова, нè очекуваат големи проблеми! Започнете со таргетирање на околу 2,50 долари за галон“, напиша тој.

Минатата недела, Трамп рече дека му наложил на Министерството за правда да ги испита нафтените компании затоа што не ги намалуваат цените на бензинските пумпи во согласност со падот на цените на суровата нафта, обвинувајќи ги компаниите дека ги измамуваат клиентите.

Цените на нафтата скокнаа оваа година откако САД и Израел започнаа напади врз Иран кон крајот на февруари, а Иран одговори со свои напади врз Израел и земјите од Заливот со американски бази.

Потрошувачите изразија загриженост поради високите цени на бензинот, додека претседателот и неговите колеги републиканци се борат да одржат тесно мнозинство во Конгресот на среднорочните избори во ноември.

Дипломатијата меѓу Вашингтон и Техеран за решавање на конфликтот се претвори во неодамнешно олеснување на бензинската пумпа за Американците.

Нападите на САД и Израел врз Иран и израелските напади во Либан убија илјадници, а милиони раселија. Примирјето стапи на сила во април и оттогаш е продолжено, но САД и Иран се обвинуваат меѓусебно за прекршувања.