Трамп тестира до каде оди неговата моќ, ја отпушти гувернерката Кук бидејќи земала два станбени кредити

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека ја отпушта гувернерката на Федералните резерви, Лиза Кук, поради наводни неправилности при добивање хипотекарни кредити. Во јавноста, потегот на Трамп се оценува како чекор без преседан што би можел да ги тестира границите на претседателската моќ над независното тело за монетарна политика, доколку биде оспорено на суд.

Трамп во писмо до Кук, првата Афроамериканка што служела во управното тело на Федералните резерви, изјави дека имал доволно причини да ја отстрани од позицијата бидејќи во 2021 година Кук на документите за одделни хипотекарни кредити за имоти во Мичиген и Џорџија навела дека и двата биле примарна резиденција каде што таа имала намера да живее.

Кук одговори неколку часа подоцна во изјава испратена по е-пошта до новинарите преку адвокатската канцеларија на адвокатот Абе Лоуел, велејќи за Трамп дека нема причини според законот и дека тој нема овластување да ја отстрани од работното место на кое беше назначена од поранешниот претседател на САД, Џо Бајден, во 2022 година.

„Ќе продолжам да ги извршувам моите должности за да ѝ помогнам на американската економија“, рече таа.

Лоуел рече дека барањата на Трамп немаат никаква соодветна постапка, основа или законска надлежност и дека ќе преземат какви било мерки што се потребни за да се спречи овој обид за правна акција.

Прашањата за хипотеките на Кук првпат беа покренати минатата недела од директорот на Федералната агенција за финансирање на домување на САД, Вилијам Пулт, кој го упати прашањето до државниот обвинител Памела Бонди за истрага.

Иако мандатите на гувернерите на ФЕД се структурирани така што траат подолго од мандатот на даден претседател, при што мандатот на Кук трае до 2038 година, Законот за Федерални резерви дозволува отстранување на актуелен гувернер со причина.

Тоа никогаш не било тестирано од претседателите кои, особено од 1970-тите, во голема мера заземаат став на немешање во прашањата на ФЕД како начин да се обезбеди доверба во монетарната политика на САД.

Правниците и историчарите сметаат дека низата прашања што би можеле да се покренат во правен спор би опфаќале прашања околу извршната власт, единствената квази-приватна природа и историја на ФЕД, како и дали сè што направила Кук претставува причина за отстранување.

Питер Конти-Браун, научник за историјата на Федералните резерви на Универзитетот во Пенсилванија, забележа дека хипотекарните трансакции претходеле на нејзиното назначување во Федералните резерви и биле во јавната евиденција кога таа била проверена и потврдена од Сенатот.

„Овие службеници се проверени од нашиот претседател и нашиот Сенат, што значи дека сите работи што ги направиле во текот на нивниот мандат како граѓани веќе биле проверени. Значи, идејата дека потоа можете да се вратите назад, да го вратите часовникот наназад и да кажете, знаете, сите овие работи што се случиле претходно претставуваат прекршоци што можат да се отпуштат од вашата официјална позиција, за мене е несоодветна со целиот концепт на отстранување со причина“, рече Конти-Браун.

Трамп во писмото ја обвини Кук за измамничко и криминално однесување во финансиски прашања и рече дека нема доверба во нејзиниот интегритет.