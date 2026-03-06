Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД мора да бидат вклучени во изборот на следниот лидер на Иран и рече дека би било одлично доколку иранските курдски сили со седиште во Ирак преминат во Иран за да извршат напади врз безбедносните сили таму. Трамп во телефонско интервју за Ројтерс рече дека смета оти е малку веројатно дека следниот лидер на Иран ќе биде синот на покојниот врховен лидер ајатолахот Али Хамнеи, кој се појави како фаворит да го наследи својот татко, кој беше убиен во воен напад на почетокот на војната.

„Ќе мора да ја избереме таа личност заедно со Иран. Ќе мора да ја избереме таа личност“, рече Трамп.

Трамп, исто така, ги охрабри иранските Курди да тргнат во офанзива, зборувајќи шест дена откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во саботата. Во конфликтот загинаа повеќе од 1.000 луѓе, вклучувајќи најмалку шест припадници на американските сили, и предизвика штета и нестабилност низ целиот Блиски Исток.

„Мислам дека е прекрасно што сакаат да го сторат тоа, јас би бил целосно за тоа“, рече претседателот.

Во врска со наследувањето на лидерската позиција во Исламската Република, републиканскиот претседател на САД направи паралела со Венецуела, каде што американските сили го отстранија претседателот Николас Мадуро во јануари, оставајќи ја на власт Делси Родригез, неговиот втор човек, за која Трамп рече дека „завршила прекрасна работа“.

„Сакаме да бидеме вклучени во процесот на избор на лицето кое ќе го води Иран во иднина, за да не мора да се враќаме на секои пет години и да го правиме ова одново и одново. Сакаме некој што ќе биде одличен за народот, одличен за земјата“, рече Трамп.

Тој не образложи откако рече дека синот на Хамнеи, Моџтаба, кој се појави како фаворит да го наследи, е малку веројатен избор.

На прашањето дали протераниот ирански престолонаследник Реза Пахлави, син на последниот шах, е можност, Трамп рече: „Мислам дека сите се во игра. Многу е рано“.

Кога беше прашан дали САД ќе обезбедат или понудиле воздушна заштита за иранските Курди сили кои размислуваат за интервенција во западен Иран, Трамп одговори: „Не можам да ви кажам тоа“, но додаде дека целта за Курдите би била да победат.

Иранските курдски милиции се консултираа со САД во последните денови за тоа дали и како да ги нападнат безбедносните сили на Иран во западниот дел од земјата, според три извори запознаени со ова прашање.

Коалицијата на ирански курдски групи со седиште на границата меѓу Иран и Ирак во полуавтономниот регион Ирачки Курдистан се обучуваше за извршување на таков напад со надеж дека ќе ја ослабне војската на земјата, додека САД и Израел ги гаѓаат иранските цели со бомби и ракети.

Трамп, исто така, сигнализираше доверба дека главната бродска рута во близина на Иран, Ормутскиот теснец, ќе остане отворена.

Затворањето на Ормускиот теснец, премин меѓу Иран и Оман низ кој минува една петтина од светската сурова нафта и течен природен гас, беше една од главните цели на Иран, а превозот низ клучната енергетска артерија речиси запре откако Иран нападна шест брода.

„Тие немаат морнарица, знаете дека морнарицата сега е на дното на морето“, рече Трамп. „Го следам Ормус многу внимателно.“

Повеќе танкери беа нападнати во водите на Заливот во четвртокот додека војната ескалираше, а ирански беспилотни летала влегоа во Азербејџан, заканувајќи се да ја прошират кризата кај повеќе производители на нафта. Цените на нафтата скокнаа откако започна конфликтот.

Трамп рече дека не е загрижен за зголемувањето на цените на бензинот. „Тие ќе паднат многу брзо кога ова ќе заврши. И ако пораснат, ќе пораснат. Но, ова е многу поважно отколку цените на бензинот малку да пораснат“, рече тој.

Трамп рече дека нема да предвиди колку долго ќе трае конфликтот, но рече дека се движи брзо. „Би рекол дека се движи пред предвиденото и многу посилно отколку што некој би очекувал“, рече Трамп.