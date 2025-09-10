Трамп смета дека израелскиот напад на Хамас во Катар не е начин да се вратат заложниците

Израел се обиде да ги убие политичките лидери на Хамас со воздушен напад врз Катар во вторникот, ескалирајќи ја својата воена акција на Блискиот Исток со она што САД го опишаа како едностран напад што не ги унапредува американските и израелските интереси.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, рече дека е многу незадоволен од секој аспект на израелскиот напад и дека ќе даде целосна изјава за ова прашање во среда.

„Не сум воодушевен од тоа. Не е добра ситуација, но ќе го кажам ова, ги сакаме заложниците назад, но не сме воодушевени од начинот на кој се случи денес“, рече Трамп кога пристигна во ресторан во Вашингтон.

Додека Израел ги бранеше нападите како оправдани, Катар рече дека Израел е предавнички настроен и вклучен во државен тероризам. Катарскиот премиер, шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, рече дека воздушните напади се закануваат да ги попречат мировните преговори што Катар ги посредува меѓу Хамас и Израел.

Трамп рече дека смета дека нападот врз Хамас е достојна цел, но се чувствува лошо што нападот се случил во арапската држава од Заливот, која е главен сојузник на Вашингтон кој не е членка на НАТО и каде што палестинската исламистичка група долго време има своја политичка база.

Нападот предизвика осуда од Саудиска Арабија, Египет, Обединетите Арапски Емирати и Европската Унија, и ризикува да ги попречи разговорите за прекин на огнот во Газа и напорите на Трамп да постигне договорно завршување на речиси двегодишниот конфликт.

Катар е безбедносен партнер на Соединетите Американски Држави и домаќин на воздухопловната база Ал-Удеид, најголемиот американски воен објект на Блискиот Исток. Тој дејствуваше како посредник заедно со Египет во разговорите меѓу Израел и Хамас за прекин на огнот во Газа, што се чини дека е сè понеостварливо.

Хамас соопшти дека петмина негови членови биле убиени во нападот, вклучувајќи го и синот на протераниот шеф на Хамас во Газа и главен преговарач, Калил ал-Хаја. Се наведува дека Израел не успеал во она што Хамас го нарече обид за атентат врз преговарачкиот тим на групата за прекин на огнот.

Администрацијата на Трамп добила предупредување за нападот од американската војска непосредно пред да се случи, рече Трамп во претходно соопштение на социјалните медиуми. Тој не кажа дали Израел ја известил американската војска.