Претседателот на САД, Доналд Трамп изјави дека има добри шанси за договор за завршување на војната во Украина по последните преговори на САД со Киев, додека неговиот специјален претставник се подготвува да отпатува во Русија за дополнителни разговори. По неколку часови дискусии во Флорида, американскиот државен секретар Марко Рубио рече дека уште е потребна работа, а извор во делегацијата на Киев ги окарактеризира дискусиите како нималку лесни.

Разговорите ја поставија основата за посета на Москва од страна на претставникот на Трамп, Стив Виткоф, за кого се очекува да разговара за Украина со рускиот претседател Владимир Путин во вторник.

„Украина има некои тешки проблеми“, им рече Трамп на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“, осврнувајќи се на истрагата за корупција што неодамна го принуди претседателот Володимир Зеленски да го отпушти својот шеф на кабинет и главен преговарач. „Но, мислам дека има добри шанси да постигнеме договор“.

Рубио претходно им рече на новинарите дека разговорите во Флорида биле многу продуктивни, но има уште работа што треба да се направи.

„Продолжуваме да бидеме реалистични за тоа колку е тешко, но сме оптимисти“, рече тој.

Разговорите – на кои присуствуваа и Виткоф и зетот на Трамп, Џаред Кушнер – доаѓаат во време кога Киев се соочува со притисок на воен и политички фронт. Најмалку шест лица беа убиени, а десетици беа ранети низ цела Украина во текот на викендот. Напад со беспилотно летало на периферијата на Киев во саботата навечер уби едно лице, а 11 беа ранети, изјави регионалниот гувернер. Украински безбедносен извор изјави дека Киев е одговорен за нападите со поморски беспилотни летала врз два танкери за нафта крај брегот на Црното Море на Турција, за кои се верува дека тајно транспортираат санкционирана руска нафта. А украинската влада се соочи со турбуленции откако моќниот началник на кабинетот на Зеленски, Андриј Јермак, беше принуден да поднесе оставка во петокот откако неговиот стан беше претресен од антикорупциски службеници кои истражуваат шема за мито.