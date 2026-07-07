Светското првенство во САД доби извонреден пресврт во неделата кога ФИФА донесе невидена одлука да ја суспендира автоматската забрана за црвен картон на Фоларин Балогун, дозволувајќи му на напаѓачот да се соочи со Белгија во осминафиналето во понеделник, откако американскиот претседател Доналд Трамп лично го повика претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, да го разгледа случајот.

Доналд Трамп лобираше кај ФИФА да ја укине суспензијата од еден натпревар на американскиот напаѓач Фоларин Балогун поради црвениот картон добиен во победата на тимот над Босна и Херцеговина. Извори за Гардијан изјавија дека Трамп упатил три телефонски повици до ФИФА, почнувајќи од среда, за да се осигура дека промената е направена.

Одлуката им дава на САД огромен поттик на теренот додека се обидуваат да стигнат до четвртфиналето на Светското првенство за прв пат од 2002 година. Американскиот претседател му се заблагодари на светското управно тело на фудбалот за суспендирањето на црвениот картон. „Благодарам на ФИФА што го направи она што беше исправно и што ја поништи големата неправда!“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Овој потег ја стави дисциплинската постапка на ФИФА во глобалното внимание, предизвика лут одговор од Белгија и обезбеди една од најголемите теми за разговор на ова првенство да не се фокусира на тактиките или изборот на тим, туку на односот помеѓу управното тело на фудбалот и политичката моќ.

За неколку минути, одлуката предизвика една од најголемите медиумски бури на турнирот, доминирајќи во спортските билтени и ток-шоуата, додека стручњаци, коментатори и поранешни играчи се расправаа дали ФИФА ја потврдила правдата или ги поткопала сопствените правила.

Како што се зголемуваа прашањата околу околностите околу одлуката, ФИФА не одговори на повеќекратните барања на Ројтерс за коментар за одлуката и повикот на Трамп со Инфантино.

Балогун го постигна својот трет гол на Светското првенство во победата од 2-0 над Босна и Херцеговина, но доби црвен картон во второто полувреме поради фаул врз Тарик Мухаремовиќ.

Трамп му се јавил на Инфантино за да побара од управното тело на светскиот фудбал да го преиспита исклучувањето, а ФИФА му дозволува на Балогун да игра без да го поништи црвениот картон.

„Во согласност со член 27 од Дисциплинскиот законик на ФИФА, спроведувањето на суспензијата од натпреварот е суспендирано за пробен период од една година. Доколку Фоларин Балогун направи уште еден прекршок од слична природа и сериозност за време на пробниот период, суспензијата ќе биде отповикана, а санкцијата ќе биде спроведена без да се наруши каква било дополнителна санкција изречена за новиот прекршок“, се вели во соопштението на ФИФА.