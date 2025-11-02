нед, 2 ноември, 2025

Трамп се заканува со испраќање американска војска во Нигерија, обвинувајќи ја земјата за масовно убивање на христијани

Објавата дојде еден ден откако Трамп рече дека ќе ја означи Нигерија како земја од особена загриженост, етикета дадена од владата за нациите „вклучени во тешки кршења на верската слобода“

Претседателот Доналд Трамп ѝ се закани на Нигерија со потенцијална воена акција и изјави дека САД може да ја прекинат помошта што ја даваат, обвинувајќи ја владата на западноафриканската земја дека не ги заштитува христијаните, пренењува Њујорк Тајмс.

Трамп во објава на социјалните медиуми рече дека му наложува на Пентагон „да се подготви за можна акција“ за уништување на „исламските терористи“ во земјата. „Ако нападнеме“, напиша тој, „тоа ќе биде брзо, злобно и слатко, исто како што терористичките насилници ги напаѓаат нашите ДОБРИ христијани!“

Објавата дојде еден ден откако Трамп рече дека ќе ја означи Нигерија како земја од особена загриженост, етикета дадена од владата за нациите „вклучени во тешки кршења на верската слобода“. Тој тврдеше на социјалните медиуми во петокот дека „христијанството се соочува со егзистенцијална закана во Нигерија“, додавајќи дека илјадници христијани се соочуваат со целно насилство, тврдење изнесено од некои евангелистички групи и американски пратеници.

Нигерија ги негираше обвинувањата, а нејзиниот претседател, Бола Ахмед Тинубу, во саботата ја бранеше заштитата на религиозните групи од страна на земјата, пред заканата на Трамп.

Карактеризацијата на Нигерија „како религиозно нетолерантна не ја одразува нашата национална реалност, ниту ги зема предвид конзистентните и искрени напори на владата да ја заштити слободата на религијата и верувањата за сите Нигеријци“, рече тој во изјава, одговарајќи на објавата на г-дин Трамп во петокот.

Заканата на Трамп за воена акција се соочува со големи предизвици. САД ги повлекоа своите сили минатата година од Нигерија, на северот од земјата, а воздушните напади најверојатно ќе се обидат да ги таргетираат малите групи расфрлани низ голема област. Ефикасната воена акција против овие групи, велат аналитичарите, веројатно ќе бара помош од нигериската војска и влада – на која г-дин Трамп, исто така, се закани дека ќе ѝ ја прекине помошта.

Околу 220 милиони луѓе живеат во Нигерија, а делови од земјата долго време страдаат од насилство од рацете на екстремистички групи, вклучувајќи го и Боко Харам, исламистичка терористичка група која напаѓа христијани и муслимани за кои не смета дека се доволно верни.

Но, има и сецесионисти на југ, криминални групи познати по киднапирања на северозапад и други насилни групи со свои мотиви.

Екстремистичкото насилство во земјата „влијае на голем број христијани и муслимани во неколку држави низ Нигерија“, утврди Комисијата на Соединетите Американски Држави за меѓународна верска слобода во 2024 година.

Трамп веќе ја таргетираше американската хуманитарна работа низ целиот свет, работејќи на расформирање на Агенцијата на САД за меѓународен развој, која долго време беше централна за распределба на странска помош. Нигерија е главен примател на американското глобално финансирање за здравство, потпирајќи се на него за околу 21 процент од својот национален буџет за здравство.

