Доналд Трамп објави дека САД може да го намалат бројот на војници распоредени во Германија, неколку дена откако канцеларот Фридрих Мерц изјави дека Америка е понижена од Иран. Во објава на неговата платформа Truth Social, американскиот претседател рече дека неговата администрација проучува и разгледува евентуално намалување на војниците во Германија, со одлука што ќе се донесе во следниот временски период.

Во понеделник, Фридрих Мерц посочи дека тимот на Трамп е надмудрен во преговорите со Иран за да се обезбеди крај на тековната војна и повторно отворање на Ормутскиот теснец.

„Иранците очигледно се многу вешти во преговорите, или поточно, многу вешти во тоа да не преговараат, дозволувајќи им на Американците да патуваат до Исламабад, а потоа повторно да си заминат без никаков резултат“, рече германскиот канцелар.

Мерц ги повтори своите критики во средата, велејќи дека Европа страда од последиците од затворањето на теснецот.

Трамп го откажа второто патување на американските преговарачи во Исламабад минатата недела. Оттогаш, дискусиите за нуклеарната програма на Иран и Ормускиот теснец се во ќорсокак.

Трамп во вторникот го обвини Мерц дека мисли дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје и рече дека канцеларот не знае за што зборува.

Претходно во среда, Мерц ги отфрли тие коментари, велејќи дека неговиот однос со Трамп останува добар како и секогаш, но заканата на претседателот за повлекување на американските трупи веројатно ќе предизвика загриженост во Берлин и низ цела Европа, што доаѓа во период на зголемени тензии меѓу САД и нивните традиционални сојузници во Европа, во кој Трамп ги засили своите закани за повлекување од НАТО алијансата.

На 1 април, Трамп изјави дека размислува за повлекување од НАТО поради неуспехот на европските сојузници да учествуваат во американско-израелската војна против Иран и да помогнат во обезбедувањето на економски виталниот Ормуски теснец.

Таквиот потег од американската администрација би бил катастрофален за безбедноста на Европа, но се смета за малку веројатен поради американскиот закон донесен во 2024 година, кој му забранува на претседателот да се повлече од НАТО без двотретинско мнозинство во Сенатот или акт на Конгресот.

Експертите сугерираат дека Белата куќа би можела наместо тоа да преземе мерки што ја поткопуваат алијансата, но не значат целосно повлекување. Едно такво сценарио би можело да го види Трамп како ги повлекува американските трупи од Европа.

САД имаат над 68.000 активни воени лица во Европа, според податоците од Центарот за податоци за одбранбената работна сила на САД (DMDC) покажува. Германија го сместува најголемиот контингент, со повеќе од 35.000 војници во 2024 година, според Конгресната истражувачка служба. Германските медиуми го ставаат бројот повисок, на околу 50.000.

Трамп постојано го критикуваше НАТО во текот на двата мандати, обвинувајќи ги неговите членови дека ги мамат САД со тоа што не трошат соодветно на своите одбранбени буџети.

Неодамнешните постапки на претседателот – закани со инвазија на Гренланд и нарекување на сојузниците „кукавици“ затоа што одбија да помогнат во повторното отворање на Ормускиот теснец – ги натераа експертите да го окарактеризираат овој момент како најлошата криза со која се соочил НАТО досега.

Иво Далдер, постојан претставник на САД во седиштето на НАТО од 2009 до 2013 година, овој месец изјави дека е „тешко да се види како која било европска земја сега ќе може и ќе биде спремна да им верува на САД да дојдат во нејзина одбрана“.

Часови пред објавата на Трамп за бројот на војници во Германија, американскиот државен секретар, Марко Рубио, разговараше со германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, и разговараше за Иран и важноста од обезбедување слобода на пловидба во Ормутскиот теснец.

Во среда, Трамп рече дека разговарал со рускиот претседател, Владимир Путин, и предложил „малку прекин на огнот“ во Украина