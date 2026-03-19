По израелскиот напад врз иранското гасно поле Јужен Парс, кое го дели со Катар, Иран возврати со напади врз енергетската инфраструктура во Заливот, вклучително и ракетен напад врз катарскиот Рас Лафан, еден од најголемите терминали за извоз на течен природен гас во светот, објави Си-Би-Ес.

Претседателот Трамп рече дека САД не знаеле однапред за нападот на Израел врз Јужен Парс и изјави дека повеќе нема да има такви израелски напади врз гасното поле. Но, додаде дека ако Иран „неразумно одлучи да го нападне“ Катар, САД „ќе го дигнат во воздух целото гасно поле Јужен Парс со сила и моќ каква што Иран никогаш не видел“.

И покрај американските и израелските напади врз раководството на Иран, директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард, им рече на сенаторите дека режимот „се чини дека е недопрен“.

Претседателот Трамп посочи дека и другите земји треба да бидат одговорни за Ормускиот теснец, откако некои земји ги отфрлија неговите барања за помош во повторното отворање на бродската линија парализирана од Иран.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, рече дека сојузниците разговараат за „најдобриот начин“ за повторно отворање на водниот пат.