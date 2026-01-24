Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе воведе 100 отсто царина на сите канадски увозни производи што влегуваат во САД доколку Канада го спроведе трговскиот договор со Кина, пренесува Политико.

„Ако гувернерот Карни мисли дека ќе ја направи Канада „пристаниште за враќање“ за Кина да испраќа стоки и производи во САД, тој е во голема грешка“, напиша Трамп во објава на социјалните мрежи, подбивно нарекувајќи го премиерот Марк Карни „Гувернер“, потсетувајќи на прекарот што го имаше за поранешниот премиер Џастин Трудо.

„Кина ќе ја изеде Канада жива, целосно ќе ја проголта, вклучително и уништување на нивните бизниси, општественото ткиво и општиот начин на живот. Ако Канада склучи договор со Кина, веднаш ќе биде погодена со 100-процентна царина за сите канадски стоки и производи што влегуваат во САД.“

Во средината на Трамп што предизвикува хаос врз долгогодишните сојузници како Канада преку тешка трговска војна, Карни отиде на друго место, објавувајќи минатата недела „ново стратешко партнерство“ меѓу Кина и Канада.

Како дел од договорот, Канада ќе ги ублажи царините за кинеските електрични возила што ги наметна заедно со САД во 2024 година. За возврат, Кина ќе ги намали одмаздничките царини за клучните канадски земјоделски производи.

По објавувањето на договорот, Трамп првично звучеше рамнодушно, велејќи дека „тоа е она што треба да го прави“ и дека е „добро“ што Карни потпиша трговски договор со Кина.

Заканата од саботата доаѓа по тековниот тарифен спор меѓу двете нации што започна на почетокот на минатата година откако САД воведоа широки царини за канадскиот увоз – 25 проценти за многу стоки и повисоки стапки за некои други стоки – во рамките на националните трговски овластувања за вонредна состојба. Канада потоа одговори со одмазднички царини.

Голем број од овие царини останаа на сила, иако со исклучоци за многу производи опфатени со Договорот меѓу САД, Мексико и Канада. Порано овој месец, Трамп рече дека USMCA е нешто за кое „дури и не размислува“, додавајќи дека „истекува многу наскоро и можеме да го имаме или не. Не би ми било важно“.

Коментарите на Трамп само го влошија неодамнешниот спор меѓу него и неговиот канадски колега.

На Светскиот економски форум во Давос минатата недела, Карни одржа говор со висок профил во кој предупреди дека традиционалниот светски поредок предводен од САД се распаѓа и ги повика средните сили да ги диверзифицираат своите сојузи и трговски односи. Таа порака – заедно со новонастанатиот трговски ангажман на Канада со Кина – предизвика силна реакција од Трамп. Тој тврдеше дека „Канада живее поради Соединетите Американски Држави“ и дека Отава е „неблагодарна“ за својот однос со Вашингтон – дури и директно го нападна Карни, велејќи: „Запомни го тоа, Марк, следниот пат кога ќе даваш изјави“.

Во петокот, Трамп јавно ја повлече поканата за Карни да се приклучи на неговата иницијатива „Одбор за мир“, која доби слаба поддршка од европските сојузници.

Заканата на Трамп кон некогаш суштинскиот сојузник на САД доаѓа во време кога претседателот продолжува да се шегува за тоа дека Канада ќе стане 51-ва држава. Исто така, ова доаѓа неколку дена откако потрагата на Трамп за контрола на Гренланд доживеа пресвртница во Давос, покажувајќи како оваа администрација ги третира сојузниците помалку како партнери, а повеќе како соседна територија на која ќе се врши притисок, принуда или реторички апсорпција ако отстапат од претпочитаниот пат на Вашингтон.