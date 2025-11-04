Трамп се закани дека нема да дава пари за Њујорк, доколку демократот Мамдани стане градоначалник

Американскиот претседател Доналд Трамп го поддржа Ендру Куомо во трката за градоначалник на Њујорк, повикувајќи ги гласачите да не го избираат левичарскиот фаворит Зохран Мамдани.

„Без разлика дали лично ви се допаѓа Ендру Куомо или не, навистина немате избор. Мора да гласате за него и да се надевате дека ќе заврши фантастична работа“, објави Трамп на Truth Social во понеделник вечерта. „Тој е способен за тоа, Мамдани не е!“

Одговарајќи на млаката поддршка на Трамп во пресрет на изборите, поранешниот гувернер на Њујорк Куомо рече: „Тој не ме поддржува мене. Тој му се спротивставува на Мамдани.“

Претседателот претходно изјави дека би се двоумел да испрати повеќе од минималното федерално финансирање во неговиот роден град Њујорк ако Мамдани биде избран.

Анкетите на јавното мислење покажуваат дека Мамдани, кандидатот на демократите, е пред Куомо, кој се кандидира како независен откако Мамдани го победи на демократските прелиминарни избори. Републиканскиот кандидат, Кертис Слива, заостанува зад него.

Трамп, исто така републиканец, одби да го поддржи Слива во својот пост, велејќи „Гласот за Кертис Слива е глас за Мамдани“.

Претседателот додаде: „Многу е малку веројатно дека ќе придонесувам со федерални средства, освен минимумот што е потребен“ ако Мамдани биде избран.

Ова ги повтори коментарите што Трамп ги даде во телевизиско интервју во неделата, за време на кое погрешно го нарече Мамдани комунист.

„Ќе ми биде тешко како претседател да давам многу пари на Њујорк“, рече Трамп. „Затоа што ако имате комунист што го води Њујорк, сè што правите е да ги трошите парите што ги испраќате таму“.

Одговарајќи на коментарите на Трамп за финансирањето во понеделник, Мамдани рече дека ќе се справи со таа закана онаква каква што е: тоа е закана. Тоа не е закон.

Администрацијата на Трамп постојано се обидуваше да ги намали федералните грантови и финансирањето за проекти првенствено лоцирани во области управувани од демократите. Њујорк доби 7,4 милијарди долари федерално финансирање оваа фискална година.

Исто така во понеделник, Мамдани рече дека прифаќањето на Ендру Куомо од страна на движењето MAGA е одраз на разбирањето на Доналд Трамп дека ова би бил најдобриот градоначалник за него.

„Не најдобриот градоначалник за Њујорк, не најдобриот градоначалник за жителите на Њујорк, туку најдобриот градоначалник за Доналд Трамп и неговата администрација“, рече Мамдани.