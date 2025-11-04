вто, 4 ноември, 2025

Трамп се закани дека нема да дава пари за Њујорк, доколку демократот Мамдани стане градоначалник

Анкетите на јавното мислење покажуваат дека Мамдани, кандидатот на демократите, е пред Куомо, кој се кандидира како независен

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Bingjiefu He, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Американскиот претседател Доналд Трамп го поддржа Ендру Куомо во трката за градоначалник на Њујорк, повикувајќи ги гласачите да не го избираат левичарскиот фаворит Зохран Мамдани.

„Без разлика дали лично ви се допаѓа Ендру Куомо или не, навистина немате избор. Мора да гласате за него и да се надевате дека ќе заврши фантастична работа“, објави Трамп на Truth Social во понеделник вечерта. „Тој е способен за тоа, Мамдани не е!“

Одговарајќи на млаката поддршка на Трамп во пресрет на изборите, поранешниот гувернер на Њујорк Куомо рече: „Тој не ме поддржува мене. Тој му се спротивставува на Мамдани.“

Претседателот претходно изјави дека би се двоумел да испрати повеќе од минималното федерално финансирање во неговиот роден град Њујорк ако Мамдани биде избран.
Анкетите на јавното мислење покажуваат дека Мамдани, кандидатот на демократите, е пред Куомо, кој се кандидира како независен откако Мамдани го победи на демократските прелиминарни избори. Републиканскиот кандидат, Кертис Слива, заостанува зад него.

Трамп, исто така републиканец, одби да го поддржи Слива во својот пост, велејќи „Гласот за Кертис Слива е глас за Мамдани“.

Претседателот додаде: „Многу е малку веројатно дека ќе придонесувам со федерални средства, освен минимумот што е потребен“ ако Мамдани биде избран.

Ова ги повтори коментарите што Трамп ги даде во телевизиско интервју во неделата, за време на кое погрешно го нарече Мамдани комунист.

„Ќе ми биде тешко како претседател да давам многу пари на Њујорк“, рече Трамп. „Затоа што ако имате комунист што го води Њујорк, сè што правите е да ги трошите парите што ги испраќате таму“.

Одговарајќи на коментарите на Трамп за финансирањето во понеделник, Мамдани рече дека ќе се справи со таа закана онаква каква што е: тоа е закана. Тоа не е закон.

Администрацијата на Трамп постојано се обидуваше да ги намали федералните грантови и финансирањето за проекти првенствено лоцирани во области управувани од демократите. Њујорк доби 7,4 милијарди долари федерално финансирање оваа фискална година.

Исто така во понеделник, Мамдани рече дека прифаќањето на Ендру Куомо од страна на движењето MAGA е одраз на разбирањето на Доналд Трамп дека ова би бил најдобриот градоначалник за него.

„Не најдобриот градоначалник за Њујорк, не најдобриот градоначалник за жителите на Њујорк, туку најдобриот градоначалник за Доналд Трамп и неговата администрација“, рече Мамдани.

ПОВРЗАНО

Македонија

Орце Ѓорѓиевски е новиот градоначалник на Скопје

Орце Ѓорѓиевски, кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е новиот градоначалник на Скопје. Тој го победи противкандидатот од Левица Амар Мециновиќ, со освоени над...
Повеќе
Македонија

Мицкоски ја славеше победата во Кичево, порача дека е свесен за големиот број граѓани што не излегоа да гласаат

Премиерот Христијан Мицкоски ја славеше победата на ВМРО ДПМНЕ во Кичево, каде како градоначалник во вториот круг беше избран нивниот кандидат Александар Јовановски, кој...
Повеќе

Најнови

Балкан

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на изјавата на претседателката на Европската комисија, Урсула...
Повеќе
Здравје

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

Финансирањето на јавното здравство во Северна Македонија е зголемено, но системот и понатаму се соочува со хронични слабости – недостиг на медицински кадар, високи трошоци за пациентите и ограничен пристап до...
Повеќе
Македонија

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

Македонското Собрание треба внимателно да го планира и усвојува својот дневен ред и да го ограничи користењето на скратени постапки за донесување закони. Меѓупартиската соработка останува клучна за забрзување на спроведувањето...
Повеќе
Главна секција

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад

Со цел да се поттикне реупотреба, размена и одржливост, здружението АРНО го отвори првиот Центар за поправки „Ништо Ново“ во Скопје. Лоциран во општина Кисела Вода, овој простор им овозможува на...
Повеќе

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на изјавата на претседателката на Европската...

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад

Почина поранешниот потпретседател на САД, Дик Чејни

До утре трае рокот за пријавување за студентски оброк

Истрага за убиство во Сретеново, заедно пиеле, се скарале, па го тепал до смрт

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот