Претседателот Доналд Трамп се закани дека ќе ја прекине трговијата со Шпанија, наведувајќи го недостатокот на поддршка за нападите на САД и Израел врз Иран и отпорот на европската нација кон зголемувањето на трошоците за НАТО.

„Ќе ја прекинеме целата трговија со Шпанија“, изјави Трамп пред новинарите за време на состанокот во Овалната соба со германскиот канцелар Фридрих Мерц. „Не сакаме ништо да имаме со Шпанија“.

Коментарите на американскиот претседател дојдоа еден ден откако шпанскиот министер за надворешни работи, Хозе Мануел Албарес, изјави дека неговата земја нема да им дозволи на САД да користат заеднички управувани бази во јужна Шпанија во никакви напади што не се опфатени со повелбата на Обединетите нации. Албарес истакна дека воените бази во Шпанија не биле користени во нападот врз Иран за време на викендот.

Трамп рече дека и покрај одбивањето на Шпанија „можеме да ја користиме нивната база ако сакаме. Можеме само да долетаме и да ја користиме. Никој нема да ни каже да не ја користиме, но не мораме“.

Не е јасно како Трамп би ја прекинал трговијата со Шпанија, со оглед на тоа што Шпанија е под капата на Европската Унија. ЕУ преговара за трговски договори во име на сите 27 земји-членки.

„Доколку администрацијата на САД сака да го преиспита трговскиот договор, мора да го стори тоа почитувајќи ја автономијата на приватните компании, меѓународното право и билатералните договори меѓу Европската Унија и САД“, изјави во вторникот портпаролот на кабинетот на шпанскиот премиер Педро Санчез.

ЕУ изјави дека очекува администрацијата на Трамп да го почитува трговскиот договор постигнат со блокот од 27 земји во Шкотска минатата година, по месеци економска неизвесност околу тарифниот блицкриг на Трамп.

„Комисијата секогаш ќе осигури дека интересите на Европската Унија се целосно заштитени“, изјави портпаролот на Европската комисија, Олоф Гил.

Тоа беше само најновиот случај кога претседателот ја користеше заканата со царини или трговски ембарга како казна и дојде веднаш по одлуката на Врховниот суд со која се поништија далекусежните глобални царини на Трамп. Додека судот рече дека Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации не го овластува претседателот еднострано да воведува сеопфатни царини, Трамп сега тврди дека судот му дозволува наместо тоа да воведува целосни ембарга врз други нации по негов избор.

Трамп, исто така, повторно се пожали во вторникот на одлуката на Шпанија минатата година да се повлече од целта на НАТО за 5% трошоци за одбрана. Во тоа време, Шпанија изјави дека може да ги достигне своите воени капацитети со трошење 2,1% од својот БДП, потег што Трамп остро го критикуваше и одговори со закани за царини.

Шпанија, рече Трамп, е „единствената земја во НАТО што не би се согласила да се зголеми на 5%“ во трошоците на НАТО. „Не мислам дека се согласиле да се зголемат за ништо. Тие сакаа да го задржат на 2%, а не ги плаќаат тие 2%.“

Мерц истакна дека Трамп бил во право и рече: „Се обидуваме да ги убедиме дека ова е дел од нашата заедничка безбедност, дека сите мора да се придржуваме кон ова.“

Шпанија во вторникот ја бранеше својата позиција, велејќи дека е „клучна членка на НАТО, ги исполнува своите обврски и дава значаен придонес во одбраната на европската територија“, рече портпаролот во канцеларијата на Санчез.