Доналд Трамп се закани дека ќе ги повлече американските трупи од Италија и Шпанија еден ден откако изјави дека размислува за намалување на бројот распоредени во Германија, пренесува Гардијан.

Заканата на американскиот претседател до Германија дојде откако канцеларот на земјата, Фридрих Мерц, рече дека Америка е „понижена“ од Иран.

Трамп остро ги критикуваше сојузниците од НАТО за тоа што не ги испратија своите морнарици да помогнат во отворањето на Ормутскиот теснец, клучен коридор за комерцијален превоз.

Шпанскиот премиер, Педро Санчез, од самиот почеток се изјасни против американско-израелската војна против Иран, а Рим играше балансирачки чин до крајот на март, кога одби да ја користи воздухопловната база во Сицилија за американските авиони што носат оружје за Иран.

На прашањето доцна во четврток дали би размислил за повлекување на американските трупи од Италија и Шпанија, Трамп им рече на новинарите: „Веројатно… погледнете, зошто не би требало? Италија не ни беше од никаква помош, а Шпанија беше ужасна, апсолутно ужасна“.

Италијанскиот министер за одбрана, Гвидо Кросето, рече дека не ги разбира мотивите на Трамп за заканата за повлекување на американските трупи од Италија и ги отфрли обвинувањата дека Рим не им помогнал на САД, особено во однос на поморската безбедност. Кросето, исто така, алудираше на обвинувањата на Трамп дека бродови поврзани со Европа го преминале Ормутскиот теснец.

„Како што им е јасно на сите, ова никогаш не се случило“, изјави Кросето за Анса. „Ние, исто така, се ставивме на располагање за мисија за заштита на бродовите. Ова беше многу ценето од американската војска.“

Кросето додаде: „Неверојатно е што тие го користеа Ормутскиот теснец, додека ние не.“

Немаше непосреден официјален одговор од Шпанија, која им ја одби дозволата на САД да користат заеднички управувани воени бази на нејзина територија за напади врз Иран и беше најгласниот критичар на војната на Трамп од страна на ЕУ. Минатиот месец Трамп се закани дека ќе воведе целосно трговско ембарго врз Шпанија.

Околу 13.000 американски воени лица се стационирани во седум поморски бази во Италија.

Американската поморска воздухопловна станица во Сигонела, Сицилија, е во центарот на вниманието уште од почетокот на конфликтот во Иран, бидејќи жителите и политичарите протестираа против зголемената активност во базата, особено откако американската морнарица сподели фотографија на својот Инстаграм профил на која се гледа како американски воен хеликоптер слетува во природниот парк Мадони, заштитен од УНЕСКО, во близина на Палермо, за време на воена вежба.

Италија одби да им дозволи на американските воени авиони што се упатуваат кон Блискиот Исток да транзитираат низ Сигонела кон крајот на март, бидејќи САД побарале дозвола за слетување само кога авионите веќе биле на пат кон Сицилија. Според договорите склучени кон крајот на 1950-тите, базите на американската морнарица можат да се користат за логистички и обучувачки цели, но не како транзитни центри за авиони што се користат за транспорт на оружје за војна, освен во итна ситуација.

Односите меѓу Рим и Вашингтон беа дополнително нарушени откако крајно десничарската премиерка на Италија, Џорџија Мелони, го критикуваше нападот на Трамп против папата Лав поради осудата на војната против Иран од страна на папата. Трамп, пак, го обвини Мелони дека нема храброст затоа што не се приклучил во војната, а во последователниот излив на неговата платформа Truth Social, тој сподели линк до сторија од Гардијан за спорот со Сигонела и напиша: „Италија не беше таму за нас, ние нема да бидеме таму за нив! Претседател ДОНАЛД Џ. ТРАМП“.

Во Шпанија, американското воено присуство се центрира на два објекти за заедничка употреба, поморската станица Рота и воздухопловната база Морон, и двата во Андалузија, кои се под шпански суверенитет и се под команда на шпански офицери, но добиваат значително американско финансирање.

Рота е клучен центар за шестата флота на американската морнарица, а Морон е стратешка постојна станица за американските воздухопловни сили и морнаричкиот корпус за операции низ Европа и Африка. И двата се сметаат за основни елементи на проекцијата на моќта на САД во Медитеранот и Атлантикот.

Според бројките на американската одбрана, нешто повеќе од 3.800 активни американски воени лица биле стационирани во Шпанија на крајот на 2025 година, но одбивањето на шпанската влада да дозволи користење на базите оттогаш предизвика преместување на повеќе американски авиони.

Санчез ги отфрна извештаите дека Пентагон размислува да ги казни „тешките“ сојузници на НАТО кои не се подготвени да им дадат на САД права за пристап, базирања и прелети, познати како АБО, за напади врз Иран, со тоа што ќе ги суспендира од алијансата.

Основачкиот договор на трансатлантската одбранбена организација не вклучува никаков механизам за исклучување на членка.

Шпанскиот премиер веќе го вознемири американскиот претседател минатата година со отфрлање на предлогот на НАТО земјите-членки да ги зголемат своите трошоци за одбрана на 5% од нивниот БДП, велејќи дека идејата „не само што би била неразумна, туку и контрапродуктивна“.

На самитот на ЕУ минатата недела, Санчез рече дека Шпанија работела „со официјални документи и изјави. Ставот на шпанската влада е јасен: апсолутна соработка со сојузниците, но секогаш во рамките на меѓународното право“.

Тој рече дека „нелегалната војна“ на Трамп го покажала „неуспехот на бруталната сила“. Санчез претходно рече дека неговата земја нема да биде „соучесник во нешто што е лошо за светот и што е исто така спротивно на нашите вредности и интереси“.

На 1 април, Трамп изјави дека „апсолутно без сомнение“ размислува за повлекување од НАТО поради одбивањето на европските сојузници да учествуваат во војната против Иран и да помогнат во обезбедувањето на економски виталниот Ормузски теснец.

Повлекувањето би било катастрофално за безбедноста на Европа, но се смета за малку веројатно поради американскиот закон усвоен во 2024 година, кој му забранува на претседателот да го напушти НАТО без двотретинско мнозинство во Сенатот или акт на Конгресот.