Американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги нападне мостовите и електраните на Иран следната недела доколку земјата не се врати на разговорите. Коментарите, дадени во интервју за Фокс њуз, беа емитувани додека двете земји разменуваа оган четврти ден по ред. Трамп претходно ја поништи заканата за такса од 20% за сите товарни бродови низ Ормускиот теснец, но продолжи со блокадата на иранските пристаништа.

„Следната недела станува навистина лошо за нив“, рече Трамп. „Ќе ги срушиме сите нивни електрани. Ќе ги срушиме сите нивни мостови освен ако не седнат на масата за преговори“.

Во април, Трамп се закани дека ќе бомбардира цивилна инфраструктура во Иран, вклучувајќи мостови и електрани.

Шефот на ОН за човекови права, Волкер Турк, одговори во тоа време велејќи: „Според меѓународното право, намерното напаѓање на цивилите и цивилната инфраструктура е воено злосторство“.

Женевските конвенции од 1949 година за хуманитарно однесување во војна забрануваат напади врз места што се сметаат за неопходни за цивилите.

„Ќе ги зачувам енергетските цели за на крај, но на крајот ќе ги постигнеме енергетските цели“, рече Трамп во интервју за „Специјален извештај со Брет Бајер“ што се емитуваше во вторник вечерта.

Тој рече дека американските преговарачи им пренеле на своите ирански колеги во вторник вечерта дека „подобро склучете договор, или нема да ви остане ништо““.

Ескалацијата на реториката доаѓа откако Трамп рече дека данокот од 20% што се закани дека ќе го наметне во Ормускиот теснец ќе биде заменет со масивни трговски и инвестициски договори со земјите од Заливот. Неговата објава дојде неколку часа пред САД да ја продолжат блокадата на иранските пристаништа.

Обновените напади меѓу САД и Иран предизвикаа нагло зголемување на цените на нафтата, бидејќи сообраќајот на танкери низ теснецот е запрен. Централната команда на САД (Центком) соопшти дека нејзините „сили почнаа да започнуваат дополнителна рунда напади против Иран за да продолжат со деградирање на иранските капацитети што се користат за напад врз комерцијален брод“ во клучниот воден пат.

Во изјава американскиот адмирал Бред Купер рече дека Иран „намерно ги таргетирал цивилите“ во регионот со напад на седум комерцијални бродови, што резултирало со „убиство, исчезнување или повреда на речиси десетина цивилни членови на екипажот“. Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) соопштија дека иранските крстосувачки ракети таргетирале два национални танкери, при што загинал еден индиски член на екипажот и повредил осум други, од кои четворица сериозно.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) подоцна ги потврди нападите преку соопштение за Телеграм, каде што рече дека два танкери ги игнорирале предупредувањата, ги исклучиле навигациските системи и се обиделе да поминат низ миниран пат.

Не е јасно на кои други напади се однесува соопштението на Центком. ИРГК не даде веднаш коментар.

Утрово кувајтската војска соопшти дека пресретнува ирански беспилотни летала за напад, додека Бахреин ги активираше сирените за воздушен напад.

„Кувајтската воздушна одбрана во моментов врши непријателски напади со беспилотни летала по злобната иранска агресија“, соопшти кувајтската армија. Министерството за внатрешни работи на Бахреин ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да се упатат кон најблиското безбедно место.

Техеран соопшти дека ги таргетирал американските воени објекти во Бахреин и Јордан, откако претходно погодил два танкери на Обединетите Арапски Емирати.