Американскиот претседател Доналд Трамп ненадејно се повлече од заканите за воведување тарифи како средство за заземање на Гренланд, ја исклучи можноста за употреба на сила и посочи дека е на повидок договор за да се стави крај на спорот околу данската територија, што ризикуваше најдлабок прекин во трансатлантските односи во последните децении.

Патувајќи во Давос, Швајцарија, Трамп засега се повлече од неколкунеделната реторика што го потресе НАТО алијансата и ризикуваше нова глобална трговска војна. Трамп се закани за време на викендот дека ќе воведе зголемени царини за извозот на осум европски земји насочен кон САД.

Но, по средбата со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во швајцарското алпско одморалиште, Трамп рече дека западните сојузници би можеле да склучат нов договор за стратешката островска територија со 57.000 луѓе, што ќе ја задоволи неговата желба за систем за ракетна одбрана „Златна купола“ и пристап до критични минерали, а воедно ќе ги блокира амбициите на Русија и Кина на Арктикот.

„Тоа е договор со кој сите се многу задоволни“, им рече Трамп на новинарите. „Тоа е долгорочен договор. Ги става сите во навистина добра позиција, особено кога станува збор за безбедноста и минералите. Тоа е договор што е засекогаш“, додаде тој.

Руте подоцна рече дека прашањето дали Гренланд ќе остане со Данска не се појавило во неговите разговори со Трамп.

„Тоа прашање повеќе не се појави во моите разговори вечерва со претседателот“, рече Руте во интервју за емисијата „Специјален извештај со Брет Бајер“ на Фокс њуз.

„Трамп е многу фокусиран на тоа што треба да направиме за да се осигураме дека тој огромен арктички регион – каде што во моментов се случуваат промени, каде што Кинезите и Русите се сè поактивни – како можеме да го заштитиме.“

Трамп претходно во текот на денот упати повеќе од еден час за отфрлање на заканите насочени кон земјите што веќе се вознемирени од неговиот притисок да одземе територија од долгогодишен сојузник на САД во НАТО.

Европските дипломати рекоа дека ненадејната промена на тонот на претседателот не го решава спорот, туку помага во смирување на отворениот јаз меѓу сојузниците додека тие работат на решавање на нивните разлики приватно. Останува нејасно каков вид договор би можел да ги исполни барањата на Трамп за целосно сопственост на територија за која нејзините жители и лидери рекоа дека не е на продажба.

„Преговорите меѓу Данска, Гренланд и Соединетите Американски Држави ќе продолжат со цел да се обезбеди Русија и Кина никогаш да не добијат упориште – економски или воено – во Гренланд“, рече портпарол на НАТО.

Не беше наведен датум или место за вакви преговори. Трамп рече дека ги задолжил потпретседателот Џ.Д. Венс, државниот секретар Марко Рубио и претставникот Стив Виткоф да учествуваат во понатамошните дискусии.

„Она што се случува во Гренланд нема апсолутно никаква важност за нас“, рече рускиот претседател Владимир Путин, цитиран од руските новински агенции, во разговор со Советот за национална безбедност на земјата.

Трамп изјави на својата платформа Truth Social дека САД и НАТО формирале рамка за иден договор во однос на Гренланд и, всушност, целиот Арктички регион и дека врз основа на ова разбирање, нема да ги воведува тарифите што требаше да стапат на сила на 1 февруари.

Данска изјави дека прашањето треба да се решава преку приватна дипломатија, а не преку социјалните медиуми.