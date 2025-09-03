Трамп се осврнува на гласините за неговото здравјето по деновите без јавни настани

Понекогаш се чини дека едвај може да помине еден час без да слушнеме од претседателот Доналд Трамп. Па кога не се појави еден ден, потоа два, па три, шпекулациите почнаа да се шират на интернет за неговото здравје. Дури и неколку погледи на претседателот како го посетува својот голф терен за време на викендот не беа доволни за да се запре озборувањето на социјалните медиуми поттикнато од политичките противници. Трамп беше директно прашан за тоа во вторникот на неговиот прв јавен настан за една недела, пренесува Асошиејтед Прес.

„Како дознавте за време на викендот дека сте мртви?“ праша Питер Дуси од Фокс њуз. „Го видовте ли тоа?.

„Не“, одговори рамнодушно 79-годишниот Трамп. Сенаторите и претставниците на администрацијата собрани околу него за објавата на седиштето на Вселенската команда го сменија своето мислење и се насмевнаа.

Претседателот рече дека не бил свесен дека луѓето се прашуваат дали починал, но слушнал дека има загриженост за неговото здравје.

„Знаев дека велат, како: „Дали е добро? Како се чувствува? Што не е во ред?“ рече Трамп, нарекувајќи ги шпекулациите „лажни вести“ и велејќи дека „бил многу активен во текот на викендот“.

Неодамна, Трамп е виден со модринки на задниот дел од десната рака, понекогаш лошо скриени со шминка, и оток околу глуждовите.

Белата куќа соопшти дека на Трамп му е дијагностицирана хронична венска инсуфициенција, што значи дека вените во нозете не можат правилно да ја вратат крвта назад до срцето, предизвикувајќи таа да се собира во долниот дел од нозете. Тоа е прилично честа состојба кај постарите возрасни лица.

Што се однесува до модринките, портпаролката Каролин Ливит рече дека се од „често ракување и употреба на аспирин“, кој Трамп го зема редовно за да го намали ризикот од срцев удар и мозочен удар.

Трамп во вторникот истакна дека дал неколку интервјуа во деновите кога не се појавувал јавно, плус објавувал на Truth Social, неговата страница на социјалните медиуми. Напишал неколку „долги вистини“, како што се познати објавите, и некои „прилично трогателни вистини“.

Во еден од тие објави, од недела, тој рече дека „НИКОГАШ НЕ СЕ ЧУВСТВУВАЛ ПОДОБРО ВО СВОЈОТ ЖИВОТ“. Во минатото, Трамп не беше доволно транспарентен во врска со своето здравје.

Откако ја објави својата прва кампања, во 2015 година, тој објави хиперболично писмо од својот лекар во кое се вели дека „неговата физичка сила и издржливост се извонредни“ и дека тој би бил „најздравата личност некогаш избрана за претседател“.

Во 2020 година, Белата куќа сокри некои детали за хоспитализацијата на Трамп со COVID-19, како што е загрижувачкиот пад на нивото на кислород во крвта. Подоцна беше откриено дека претседателот бил многу поболен отколку што објави Белата куќа.