Трамп се налути за рекламата со Реган и ги зголеми царините за Канада за нови 10 отсто

Канада е единствената земја од Г7 што не постигна договор со САД откако Трамп почна да бара високи царини за стоки од главните трговски партнери

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Fulton County Sherif's Office (август 2023)

Доналд Трамп изјави дека додава 10 отсто на американските царини за стоки увезени од Канада, откако покраината Онтарио емитуваше реклама во која се појавува Роналд Реган и зборува против царините. Нарекувајќи ја рекламата измама, американскиот претседател ги нападна канадските службеници затоа што не ја отстраниле пред Светското првенство во бејзбол.

Премиерот Марк Карни како одговор рече дека Канада е подготвена да продолжи да гради врз напредокот што го постигнавме во трговските разговори, но додаде дека развива трговски односи со други земји.

Канада е единствената земја од Г7 што не постигна договор со САД откако Трамп почна да бара високи царини за стоки од главните трговски партнери.

САД веќе воведоа данок од 35 отсто за сите канадски стоки – иако повеќето се ослободени според постојниот договор за слободна трговија. Исто така, воведоа специфични даноци само за некои канадски стоки, вклучувајќи данок од 50 отсто за метали и 25 отсто за автомобили.

Трамп, додека патуваше во Азија во саботата, рече дека ја зголемува царината за Канада за 10% над она што сега го плаќаат. Царините ги плаќаат компаниите што увезуваат странски производи, а не самите извозници.

Три четвртини од канадскиот извоз се продава во САД, а Онтарио е дом на најголемиот дел од канадското производство на автомобили.

Карни беше прашан за заканите за зголемување од страна на Трамп на маргините на самитот на Здружението на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) на кој присуствуваат двајцата лидери, и рече дека е подготвен да продолжи со разговорите со еден од најголемите трговски партнери на земјата.

„Во тие дискусии имаме постојан фокус на постигнување на најдобриот договор за канадските работници и нивните семејства“, рече тој.

Но, тој рече дека владата може да прави повеќе од едно нешто истовремено и дека во следните неколку недели ќе објави амбициозен буџет што ќе прави генерациски инвестиции во Канада.

Во исто време, рече тој, земјата е во процес на диверзификација на нашите трговски односи, што вклучува склучување договори со многу членки на АСЕАН.

Министерот за трговија на САД и Канада, Доминик Лебланк, претходно нагласи дека напредокот најдобро се постигнува преку директен ангажман со американската администрација.

Трамп им рече на новинарите дека нема намера да се сретне со својот канадски колега за време на патувањето во Малезија.

Неговата објава доаѓа откако премиерот на Онтарио, Даг Форд, во петокот изјави дека ќе ја паузира антицаринската рекламна кампања за да можат да продолжат трговските разговори, откако САД ги прекинаа дискусиите за рекламата во која се појавува Реган, републикански претседател и конзервативна икона.

Но, Форд рече дека таа сепак ќе се појавува во текот на викендот за време на натпреварите за Светската серија помеѓу Торонто Блу ​​Џејс и Лос Анџелес Доџерс.

Трамп одговори дека рекламата требало да биде повлечена веднаш. Рекламата, спонзорирана од владата на Онтарио, го цитира Реган како вели дека царините му штетат на секој Американец. Таа зема извадоци од неговото национално радио обраќање од 1987 година, кое се фокусираше на надворешната трговија.

