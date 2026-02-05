Претседателот Доналд Трамп вели дека сака новиот триумфален лак што би бил како порта кон Вашингтон, да биде „најголемиот од сите“ во светот, иако предложената локација се наоѓа по патека за летање кон блискиот Национален аеродром Реган во Арлингтон, Вирџинија, пренесува Си-Би-Ес Њуз.

Дизајнот продолжува да се усовршува, а претседателот рече дека ќе биде поголем од Триумфалната капија во Париз, која е висока 50 метри, според функционер на Белата куќа. „Вашингтон пост“ објави за време на викендот дека претседателот сака да изгради лак од 76 метри, усогласен со 250-годишнината од земјата, што би го надминало дури и највисокиот триумфален лак во светот, 67 метри високиот „Монумент а ла Револусион“ во Мексико Сити. За споредба, Споменикот на Линколн, кој се наоѓа спроти Спомен-мостот на потенцијалното место за лак, е висок 30 метри.

Белата куќа планира да побара одобрение за изградба на Лакот на независноста од Комисијата за ликовни уметности и Националната комисија за планирање на капиталот, изјави функционерот на Белата куќа.

„Би сакал да биде најголем од сите“, им рече Трамп на новинарите во неделата вечерта во „Ер Форс Уан“. „Ние сме најголемата, најмоќната нација“.

Авионите не можат да го преминат Националниот мол во Вашингтон поради ограничувања на летовите, а истото важи и за Пентагон, па затоа сегашните патеки на летот ги оставаат да ја следат реката Потомак, на релативно ниски височини.

CBS News контактираше со Федералната администрација за воздухопловство во врска со патеката на летот на DCA, но поради затворањето на владата, не очекува да добие одговор сè додека владата не се отвори повторно.

„Сводот ќе биде еден од најзначајните обележја не само во Вашингтон, туку и низ целиот свет“, рече портпаролот на Белата куќа, Дејвис Ингл. „Смелата визија на претседателот Трамп ќе биде врежана во ткаенината на Америка и ќе ја чувствуваат идните генерации. Неговите успеси ќе продолжат да ѝ ја даваат на најголемата нација на земјата – Америка – славата што ја заслужува“.

Се чини дека ништо за проектот за сводот не е доставено до страницата на FAA за евалуација на опструкции/анализа на воздушниот простор на аеродромот.

Г-дин Трамп ги објави своите планови за нова триумфална порта минатата година, а во октомври им покажа модел на новинарите. На 23 јануари, претседателот објави слики од лак на Truth Social, без коментар. Претседателот изјави за Politico во декември дека се надева дека изградбата на проектот ќе започне за два месеци. Не е јасно колку ќе чини проектот.

Патеките за летови на DCA веќе се под интензивна контрола по смртоносната несреќа во јануари 2025 година, во која хеликоптер на „Блек Хок“ се судри со комерцијален авион на „Американ ерлајнс“ над реката Потомак. Вкупно 67 лица загинаа во најсмртоносната комерцијална несреќа во САД во последните години. Хеликоптерот летал на 278 стапки над реката, повисоко од потребната максимална надморска височина од 200 стапки, и се судрил со авионот. Владата на САД ја призна одговорноста во декември.

Плановите на претседателот за лак доаѓаат откако тој објави за време на викендот дека Центарот „Кенеди“, во очекување на одобрување од одборот сојузник на Трамп, ќе биде затворен две години за изградба, додека тој се стреми да трансформира клучни делови од федералната архитектура.