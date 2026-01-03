Трамп со прво јавно појавување откако САД започнаа напади врз Венецуела и го заробија претседателот Николас Мадуро. Американскиот претседател вели дека САД ќе „управуваат“ со Венецуела „додека се направи безбедна, правилна и разумна транзиција“, пренесува Би-Би-Си.

Непосредно пред да почне да зборува, Трамп сподели фотографија за која рече дека е од Мадуро на бродот „УСС Иво Џима“ – на сликата се гледа со заврзани очи и големи слушалки – штитници за уши.

Мадуро беше обвинет во Њујорк за обвиненија за дрога и оружје – американскиот државен обвинител вели дека ќе „се соочи со целиот гнев на американската правда на американска почва во американските судови“.

Венецуела прогласи национална вонредна состојба, осудувајќи „исклучително сериозна воена агресија“.

Трамп сега се свртува кон нафтата. Тој тврди дека нафтениот бизнис во Венецуела е „проклет“ и дека големите американски компании ќе влезат во земјата за да ја поправат инфраструктурата и „да почнат да заработуваат пари за земјата“.

Тој додава дека САД се „подготвени“ да извршат втор „и многу поголем“ напад врз земјата доколку е потребно.

Тој вели дека првично биле подготвени да извршат „втор бран“ и претпоставувале дека ќе биде потребно, но со оглед на успехот на синоќешниот напад, веројатно сега нема да биде.

Трамп им се заблагодарува на војската за нивната „брзина, моќ, прецизност и компетентност што го одзема здивот“. Тој вели дека овие „високо обучени воини“ дејствувале во соработка со американските органи за спроведување на законот.

Венецуелските сили „нè чекаа“, вели тој, со „многу бродови надвор“. И покрај тоа што биле во „подготвена позиција“, Трамп вели дека венецуелските сили биле „целосно совладани и многу брзо онеспособени“. Ниту еден американски војник не бил убиен, а не била изгубена ниту опрема, додава тој.Трамп вели дека САД „отстраниле 97% од дрогата што доаѓала по море“ и тврди дека секој брод што превезува дрога убива просечно 25.000 луѓе.

Тој, исто така, тврди дека поголемиот дел од дрогата доаѓа од Венецуела.