Трамп: Русија и Украина ќе мораат да отстапат територија за да заврши војната

Американскиот претседател Доналд Трамп смета дека Кијив и Москва ќе мора да отстапат земја за да се стави крај на војната во Украина, а разговорите со рускиот претседател Владимир Путин оваа недела ќе покажат дали лидерот на Кремљ е подготвен да склучи договор, јавува Ројтерс.

Европските лидери и украинскиот претседател Володимир Зеленски планираат да разговараат со Трамп пред неговиот самит со Путин во Алјаска во петок, поради стравувањата дека Вашингтон може да диктира неповолни мировни услови за Украина.

Трамп го зацврсти својот став кон Москва со тоа што се согласи да дозволи дополнително американско оружје да стигне до Украина и се закани со царини за купувачите на руска нафта, но во Европа постојат стравувања дека тој може да се согласи на договор што ќе наметне големи отстапки од Кијив.

Шефицата за надворешна политика на Европската унија, Каја Калас, изјави во понеделник дека се потребни трансатлантско единство, поддршка на Украина и притисок врз Русија за да се стави крај на војната и да се спречи идна руска агресија во Европа.

Британскиот премиер Кир Стармер разговараше со својот канадски колега Марк Карни и тие ги поздравија дипломатските напори за донесување мир и се согласија дека тој мора да се изгради со Украина – а не да ѝ се наметнува, според соопштението од Даунинг стрит.

На прес-конференцијата во Белата куќа за разговорите со Путин, Трамп изјави дека ова е навистина средба за оптимистичко размислување и рече дека ќе знае веројатно во првите две минути дали е можен напредок.

„Ќе му кажам дека мора да ја завршиш оваа војна“, рече Трамп и додаде дека на идниот состанок би можел да учествува и Зеленски, а целта на САД е брзо примирје во крвавиот конфликт долг 3,5 години. Тој планира да разговара со европските лидери наскоро по разговорите со Путин.

Трамп и во минатото зборуваше за размена на територии, но ниту Русија ниту Украина не беа отворени за отстапување на земјиште како дел од мировниот договор.

„Ќе има размена на територии. Го знам тоа преку Русија и преку разговори со сите, за доброто на Украина“, рече претседателот и додаде дека Русија окупирала многу важни територии, но и дека ќе се обидат да вратат дел од нив.

Шефот на кабинетот на Зеленски, Андриј Јермак, рече дека во понеделник разговарал со американскиот државен секретар Марко Рубио, објавувајќи на X дека трајниот мир бара безусловно примирје како предуслов за суштински преговори.

Калас рече дека ЕУ ќе работи на 19-ти пакет санкции против Русија и предупреди против отстапки кон Москва.

„Доколку Русија не се согласила на целосно и безусловно примирје, не треба ни да разговараме за никакви отстапки. Редоследот на чекорите е важен. Прво, безусловно примирје со силен систем за следење и цврсти безбедносни гаранции“, рече таа во соопштение.