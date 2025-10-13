Трамп размислува дали да ѝ даде ракети со долг дострел на Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп размислува за испраќање крстосувачки ракети со долг дострел „Томахавк“ во Украина, велејќи дека тоа би обезбедило нов чекор на агресија во војната со Русија.

Кога беше прашан дали би испратил „Томахавк“ во Украина, Трамп одговори „ќе видиме… Можеби“.

Ова следува по вториот телефонски повик викендот помеѓу Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој се залагаше за посилни воени капацитети за лансирање контранапади против Русија.

Москва претходно го предупреди Вашингтон да не му обезбедува ракети со долг дострел на Киев, велејќи дека тоа би предизвикало голема ескалација на конфликтот и би ги затегнало односите меѓу САД и Русија.

Ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 км, што би ја ставило Москва во дофат на Украина.

Трамп разговараше со новинарите додека леташе за Израел. Тој рече дека евентуално ќе разговара со Русија за „Томахавк“ што ги побара Украина.

„Можеби ќе и кажам на Русија дека ако војната не се реши, дека можеби ќе го сториме тоа. Дали тие сакаат ракетите да одат во нивна насока? Не мислам така“, рече претседателот.

Киев упати повеќекратни барања за ракети со долг дострел, додека размислува за напаѓање руски градови далеку од првите линии на жестокиот конфликт.

Во нивните телефонски разговори Зеленски и Трамп разговараа за обидот на Украина да ги зајакне своите воени капацитети, вклучително и зајакнување на нејзината воздушна одбрана и оружје со долг дострел.

Украинските градови, вклучувајќи го и Киев, беа под постојана тешка руска бомбардираност со беспилотни летала и ракети. Русија особено ја таргетираше енергетската инфраструктура на Украина, предизвикувајќи прекини во електричната енергија.

Минатиот месец, специјалниот пратеник на Трамп за Украина, Кит Келог, посочи дека американскиот претседател одобрил напади длабоко на руска територија, изјавувајќи за Фокс њуз дека нема такви работи како засолништа од нападите во војната меѓу Русија и Украина.

Русија, која ја започна својата целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година, ги намали шансите Томахавците да го променат текот на војната.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, минатиот месец изјави: „Без разлика дали станува збор за Томахавк или за други ракети, тие нема да можат да ја променат динамиката“.