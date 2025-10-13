пон, 13 октомври, 2025

Трамп размислува дали да ѝ даде ракети со долг дострел на Украина

Ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 км, што би ја ставило Москва во дофат на Украина

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Володимир Зеленски и Доналд Трамп во Овалната соба во Белата куќа, 28.02.2025 г. | фото: претседателство на Украина (president.gov.ua)

Американскиот претседател Доналд Трамп размислува за испраќање крстосувачки ракети со долг дострел „Томахавк“ во Украина, велејќи дека тоа би обезбедило нов чекор на агресија во војната со Русија.

Кога беше прашан дали би испратил „Томахавк“ во Украина, Трамп одговори „ќе видиме… Можеби“.

Ова следува по вториот телефонски повик викендот помеѓу Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој се залагаше за посилни воени капацитети за лансирање контранапади против Русија.

Москва претходно го предупреди Вашингтон да не му обезбедува ракети со долг дострел на Киев, велејќи дека тоа би предизвикало голема ескалација на конфликтот и би ги затегнало односите меѓу САД и Русија.
Ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 км, што би ја ставило Москва во дофат на Украина.

Трамп разговараше со новинарите додека леташе за Израел. Тој рече дека евентуално ќе разговара со Русија за „Томахавк“ што ги побара Украина.

„Можеби ќе и кажам на Русија дека ако војната не се реши, дека можеби ќе го сториме тоа. Дали тие сакаат ракетите да одат во нивна насока? Не мислам така“, рече претседателот.

Киев упати повеќекратни барања за ракети со долг дострел, додека размислува за напаѓање руски градови далеку од првите линии на жестокиот конфликт.

Во нивните телефонски разговори Зеленски и Трамп разговараа за обидот на Украина да ги зајакне своите воени капацитети, вклучително и зајакнување на нејзината воздушна одбрана и оружје со долг дострел.

Украинските градови, вклучувајќи го и Киев, беа под постојана тешка руска бомбардираност со беспилотни летала и ракети. Русија особено ја таргетираше енергетската инфраструктура на Украина, предизвикувајќи прекини во електричната енергија.

Минатиот месец, специјалниот пратеник на Трамп за Украина, Кит Келог, посочи дека американскиот претседател одобрил напади длабоко на руска територија, изјавувајќи за Фокс њуз дека нема такви работи како засолништа од нападите во војната меѓу Русија и Украина.

Русија, која ја започна својата целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година, ги намали шансите Томахавците да го променат текот на војната.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, минатиот месец изјави: „Без разлика дали станува збор за Томахавк или за други ракети, тие нема да можат да ја променат динамиката“.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Не е точно дека Русија елиминирала 70 офицери на НАТО во украински ресторан

Анализираме објава на социјалната мрежа Фејсбук која вели: „Неверојатно! Русија штотуку елиминира над 70 офицери на НАТО во украинскиот ресторан со ракети Искандер“ Вистиномер не успеа да најде вест дека...
Повеќе
Подглавна секција

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да...
Повеќе

Најнови

Македонија

Улицата „Белградска“ зад Клиничкиот центар станува еднонасочна

Улицата „Белградска“, која се наоѓа над Клиничкиот центар станува еднонасочна. Во иднина, по оваа сообраќајница ќе се вози во насока од булеварот „Мајка Тереза" кон улицата „Димче Мирчев“. Од јавното претпријатие „Улици...
Повеќе
Македонија

Планетата го достигна својот прв катастрофален климатски пресврт

Планетата го достигна својот прв катастрофален климатски пресврт, при што коралните гребени се соочуваат со „широкораспространето умирање“, пренесува „Гардијн“. Според нов извештај, Земјата го достигнала својот прв катастрофален климатски пресврт поврзан...
Повеќе
Македонија

Стасаа холандски вакцини против сезонски грип, во тек е пријавување за вакцинација

Сите граѓани кои се заинтересирани да се вакцинираат против сезонски грип, треба да се пријават на vakcinacija.mk, потсетуваат во Министерството за здравство. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население: повозрасни лица...
Повеќе
Македонија

Хелсиншкиот комитет остро реагира против говорот на омраза во изборниот процес

Хелсиншкиот комитет за човекови права со загриженост го следи засилувањето на говорот на омраза во јавниот простор и на социјалните мрежи во периодот пред локалните избори во Република Северна Македонија. Политичките...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Улицата „Белградска“ зад Клиничкиот центар станува еднонасочна

Планетата го достигна својот прв катастрофален климатски пресврт

Стасаа холандски вакцини против сезонски грип, во тек е пријавување за вакцинација