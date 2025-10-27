Трамп: Путин треба да ја заврши војната во Украина, а не да тестира ракети

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека рускиот претседател Владимир Путин треба да ја заврши војната во Украина, наместо да тестира нуклеарна ракета, додавајќи дека САД имаат нуклеарна подморница позиционирана крај брегот на Русија, пренесува Ројтерс.

Путин во неделата изјави дека Русија успешно ја тестирала својата нуклеарна крстосувачка ракета „Буревестник“, оружје со нуклеарна моќ за кое Москва вели дека може да пробие секој одбранбен штит, и дека ќе се движи кон распоредување на оружјето.

Трамп постојано повторува дека сака да ја заврши војната во Украина, најсмртоносната во Европа од Втората светска војна, иако рече дека наоѓањето мир е потешко од постигнувањето прекин на огнот во Газа или прекинувањето на конфликтот меѓу Индија и Пакистан.

Откако првпат го објави 9M730 Буревестник во 2018 година, Путин го искористи оружјето како одговор на потезите на Соединетите Американски Држави за изградба на штит за противракетна одбрана откако Вашингтон во 2001 година еднострано се повлече од Договорот за антибалистички ракети од 1972 година, и за проширување на воениот сојуз на НАТО.

„Тие не си играат игри со нас, а ниту ние си играме игри со нив“, рече Трамп. „Постојано тестираме ракети“.

Ројтерс објави од Вашингтон на 25 октомври дека администрацијата на Трамп подготвила дополнителни санкции што би можела да ги употреби за да ги таргетира клучните области на руската економија ако Путин продолжи да го одложува прекинувањето на војната на Москва во Украина.