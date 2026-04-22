Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе го продолжи на неодредено време прекинот на огнот со Иран за да овозможи понатамошни мировни преговори, иако утрово не беше јасно дали Иран или Израел, сојузникот на САД во двомесечната војна, ќе се согласат.

Трамп изјави во соопштението на социјалните мрежи дека САД се согласиле со барањето на пакистанските медијатори да го одложат нападот врз Иран сè додека нивните лидери и претставници не можат да излезат со унифициран предлог и дискусиите не се завршат, на еден или друг начин.

Пакистанските лидери беа домаќини на мировни разговори во Исламабад за да се стави крај на војната во која загинаа илјадници луѓе и ја потресе глобалната економија.

Но, дури и кога објави она што се чинеше дека е еднострано продолжување на прекинот на огнот, Трамп исто така рече дека ќе ја продолжи блокадата на американската морнарица врз трговијата на Иран по море, што се смета за воен чин од страна на Иран.

Немаше одговор утрово на објавата на Трамп од високи ирански претставници, иако некои првични реакции од Техеран сугерираа дека коментарите на Трамп се третираат скептично.

Новинската агенција Тасним, поврзана со Корпусот на Исламската револуционерна гарда, соопшти дека Иран не побарал продолжување на прекинот на огнот и постојано упатувал закани за прекин на блокадата на САД со сила. Советник на главниот преговарач на Иран, претседателот на парламентот Мохамед Бакер Калибаф, рече дека објавата на Трамп има мала тежина и може да биде трик.

Воената реторика на Трамп се движи помеѓу крајности. Во заканата полна со пцовки против Иран пред само две недели, тој вети дека „цела цивилизација ќе умре“, додека во други времиња се чинеше дека е заинтересиран да стави крај на насилството и несигурноста на пазарот.

Со својата објава, Трамп повторно се повлече во последен момент од своите закани за бомбардирање на иранските електрани и мостови. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, и други ги осудија тие закани, истакнувајќи дека меѓународното хуманитарно право забранува напади насочени кон цивили и цивилна инфраструктура.

САД и Израел ја започнаа војната на 28 февруари со воздушни бомбардирања на Иран. Конфликтот брзо се прошири во земјите од Персискиот Залив кои се домаќини на американски воени бази и во Либан откако милитантната група Хезболах, сојузничка на Иран, се приклучи на борбите.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху со децении се обидува да го отстрани раководството на Иран, но Трамп даде променливи, а понекогаш и контрадикторни образложенија за приклучувањето кон Израел за започнување на војната и како тој го предвидува нејзиниот крај, предизвикувајќи конфузија на глобалните пазари.

Фјучерсите на американските акции пораснаа, доларот се нишаше, а цените на нафтата се намалија во среда по објавата на Трамп.

Повеќе од 5.000 цивили се убиени низ регионот, а стотици илјади се раселени досега, главно во Иран и Либан, а војната доведе до практично затворање на Ормускиот теснец, витална точка на глобалните енергетски пазари меѓу Иран и Оман, предизвикувајќи скок на цените на нафтата и стравувања дека глобалната економија би можела да влезе во рецесија.

Иран постојано ја експлоатира својата способност да го контролира преминувањето на танкери за нафта и други бродови во теснецот како одговор на нападите на САД и Израел.

Трамп во својата изјава рече дека е подготвен да го продолжи прекинот на огнот затоа што „Владата на Иран е сериозно поделена, не неочекувано“, алудирајќи на американско-израелските атентати на некои од лидерите на земјата во првите недели од војната, вклучувајќи го и покојниот врховен лидер ајатолахот Али Хамнеи, кој го наследи неговиот син.