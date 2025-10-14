Трамп прогласи крај на војната во Газа, ослободени сите израелски заложници

Хамас ги ослободи последните живи израелски заложници од Газа според договорот за прекин на огнот, а Израел ги испрати дома автобусите полни со палестински притвореници, додека американскиот претседател Доналд Трамп прогласи крај на двегодишната војна што го потресе поширокиот Блиски Исток.

Часови подоцна, Трамп ги собра муслиманските и европските лидери во Египет за да разговараат за иднината на Појасот Газа и можноста за поширок регионален мир, дури и кога Хамас и Израел, кои отсуствуваат од собирот, сè уште не се договорија за следните чекори.

Израелската војска соопшти дека ги примила сите 20 заложници за кои е потврдено дека се живи, по нивното префрлање од Газа од страна на Црвениот крст. Соопштението предизвика навивање, прегратки и плачење меѓу илјадниците што чекаа на „Плоштадот на заложниците“ во Тел Авив.

Во Газа, илјадници роднини, многумина плачејќи од радост, се собраа во болница каде што автобусите ги донесоа дома некои од речиси 2.000 палестински затвореници и притвореници што требаше да бидат ослободени од Израел како дел од договорот.

„Небото е мирно, оружјата се тивки, сирените се мирни и сонцето изгрева на Светата земја која конечно е во мир“, изјави Трамп пред Кнесетот, израелскиот парламент, велејќи дека долгиот кошмар и за Израелците и за Палестинците заврши.

САД, заедно со Египет, Катар и Турција, посредуваа во она што е опишано како договор од прва фаза меѓу Израел и Хамас за прекин на огнот и ослободување на заложниците од Хамас и затворениците и притворените лица од страна на Израел.

Во египетското крајбрежно одморалиште Шарм ел-Шеик вчера, Трамп и претседателот Абдел Фатах ал-Сиси беа домаќини на повеќе од 20 светски лидери на самит наменет за зацврстување на примирјето.

На отворањето на самитот, Трамп потпиша документ со лидерите на Египет, Катар и Турција во кој ги поздравува договорите за Газа и ветува дека ќе работат колективно за спроведување и одржување на ова наследство.

Египетското претседателство соопшти дека дискусиите вклучуваат управување, безбедност и реконструкција на Газа.

„Сега започнува обновата“, рече Трамп на самитот, држејќи опширен говор каде што со величествени зборови го опиша договорот за Газа што тој помогна да се постигне, велејќи дека тој би можел да биде најдобриот договор од сите.

Израел и Хамас не беа претставени на самитот, додека лидерите на Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати не присуствуваа.

Трамп во еден момент го поздрави претседателот на Палестинската самоуправа Махмуд Абас. Палестинската самоуправа сака да игра значајна улога во идната администрација на Газа, и покрај приговорите од Израел.

Израелските заложници ослободени во понеделникот беа последните што сè уште беа живи во заробеништво од 251 заробен во нападите предводени од Хамас на 7 октомври 2023 година, во кои загинаа 1.200 луѓе и ја предизвикаа војната.

Прекинот на огнот и делумното повлекување на Израел договорени минатата недела ја запреа една од најголемите израелски офанзиви во војната, целосен напад врз градот Газа во кој убиваа десетици луѓе дневно.