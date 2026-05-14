Американскиот претседател Доналд Трамп пристигна во главниот град на Кина и беше пречекан со церемонија полна со помпезност и свеченост за почетокот на посета со високи влогови што носи глобални последици, бидејќи двете најголеми економии во светот ги обликуваат своите трговски односи.

Разговори со високи влогови

Трамп во Пекинг ќе се сретне со кинескиот лидер Си Џинпинг за да разговара за низа трнливи прашања, вклучувајќи ја технологијата, трговијата и Тајван.

Сенката на Иран

Американско-израелската војна со Иран и последователната глобална енергетска криза се наѕираат над патувањето. Се очекува Трамп да го охрабри Си да го притисне сојузникот на Кина, Иран, повторно да го отвори Ормутскиот теснец, клучна точка за трговијата со нафта, и да се согласи на мировен договор.

Караван на извршни директори: Со Трамп патуваат високи функционери и повеќе од десетина бизнис лидери, вклучувајќи ги Тим Кук, Илон Маск и Џенсен Хуанг.

За многу од овие милијардери, Кина е и витален производствен центар и огромен потрошувачки пазар што сакаат да продолжат да го користат, дури и додека има големи тензии меѓу двете големи светски сили.

Технолошките лидери имаат значителни деловни интереси во Кина, а првичното отсуство на Хуанг од списокот на покани беше особено значајно со оглед на побарувачката на Кина за полупроводничка технологија и контролите на извозот од САД што треба да го попречат домашниот развој на нивниот ривал.

Администрацијата на Трамп дозволи продажба на некои помалку напредни чипови за вештачка интелигенција на Nvidia во Кина, со надомест од 25%. Сепак, САД соопштија дека кинеската влада го ограничила купувањето на чипови на Енвидиа.