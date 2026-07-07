Американскиот претседател Доналд Трамп пристигна во Турција за да се сретне со колегите лидери на НАТО самитот, додека алијансата се обидува да го убеди дека нивните земји активно ги зголемуваат своите воени капацитети дури и кога американскиот фокус се префрла од одбраната на Европа кон Азија.

Дводневниот самит во Анкара, Турција, ќе претстави серија воени проекти вредни милијарди долари во обид да го убеди Трамп дека тие создаваат посилна Европа за посилно НАТО.

Масовните помилувања на Трамп за поддржувачите кои упаднаа во американскиот Капитол не важат за човек од Вирџинија обвинет за поставување цевни бомби во близина на националните штабови на Демократската и Републиканската партија во пресрет на немирите на 6 јануари 2021 година, пресуди федерален судија во понеделник.

Трамп во понеделник дека гради гранитна хелиодром на тревникот на Белата куќа, инсистирајќи дека просторот за слетување е потребен за да се сместат нови, помоќни претседателски хеликоптери. Потврдата за проектот дојде откако градежните екипи веќе почнаа да работат на хелиодромот на Јужниот тревник. Тој рече дека проектот ќе биде приватно финансиран и ја процени неговата цена на до 6 милиони долари.

Претставник на НАТО ги отфрла стравувањата од руски напад врз членовите на алијансата

Висок претставник на НАТО, зборувајќи на маргините на самитот во Анкара, рече дека и покрај некои „неодговорни“ дејствија од страна на Русија, вклучително и кршење на воздушниот простор над Полска, Романија и Естонија, тој верува дека алијансата била успешна во одвраќањето на Русија од каков било потенцијален напад врз земја-членка.

„Не гледам апсолутно никакви индикации дека Русија е заинтересирана за каков било вид конфликт со НАТО“, рече претставникот. Тој рече дека Москва е преоптоварена од војната во Украина и знае дека НАТО ќе одговори на каков било напад врз членка. „Сега би рекол дека Русија е одвратена, но Русија е одвратена поради дејствијата што ги преземаме“, рече тој.

Трамп вели дека мисли дека војната меѓу Русија и Украина ќе се реши „се надевам наскоро“

Американскиот лидер беше прашан за неговата средба со Володимир Зеленски закажана за среда на маргините на самитот на НАТО, а тој одговори велејќи дека имал одлични телефонски разговори во последно време и со украинскиот претседател и со рускиот претседател Владимир Путин.

„И двајцата сакаат да се реши сега“, рече тој.

Подоцна додаде дека Ердоган „ни помага да го решиме“.

Трамп вели дека има одлична хемија со Ердоган

Претседателот беше пречекан од Ердоган и почесна гарда што стоеше покрај тиркизен тепих. Трамп се ракуваше со Ердоган и го потапка по рамо пред да тргнат заедно кон гардата. Мажите застанаа, а Трамп поздрави додека бендот почна да ја свири „Ѕвезденото знаме“, придружено со топовски оган.

Тие продолжија по тепихот кон претседателскиот комплекс додека надвозник остави трага од црвена, бела и сина боја на небото.

Трамп требаше да има билатерална средба со Ердоган, близок сојузник кој помогна да се обезбеди присуството на Трамп на дводневниот самит.

Додека седнаа на билатерална средба, Трамп го пофали Ердоган, велејќи дека имаат „многу посебен однос“ што им користи на двете земји.

На прашањето што го прави нивниот однос толку силен, Трамп рече дека постои „хемија што функционира меѓу нас“.