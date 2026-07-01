Американскиот претседател Доналд Трамп минатата година пријави повеќе од 1,4 милијарди долари приход од крипто потфатите на неговото семејство, што покажува како сега го добива поголемиот дел од својот приход од дигитални средства кои имале корист од неговите политики, според прегледот на неговите најнови финансиски извештаи.

Поднесоците, неговото годишно објавување за 2025 година со Канцеларијата за владина етика на САД, открија дека неговите компании добиле речиси 800 милиони долари од World Liberty Financial, крипто потфат што тој и неговите синови го основале. Тој приход, кој претседателот го дели со членовите на семејството, вклучуваше повеќе од 520 милиони долари од продажба на крипто токени и повеќе од 250 милиони долари од продажба на удели во бизнисот World Liberty.

Трамп пријави уште 635 милиони долари од продажбата на неговите мем-монети на Трамп.

Во неговото објавување пред една година, на пример, претседателот пријави 57,35 милиони долари од продажба на токени во World Liberty, што потоа скокна за девет пати во овогодинешното поднесување.

Ројтерс неодамна процени дека семејството Трамп заработило најмалку 2,3 милијарди долари од проекти поврзани со крипто откако Трамп се врати во Белата куќа во 2025 година.

По преземањето на функцијата, Трамп почна да воведува политики и иницијативи што индустријата ги сметаше за корисни, од спроведување на федерални правила за стабилни монети до намалување на контролата врз индустријата од страна на Министерството за правда на САД и Комисијата за хартии од вредност.

За 2025 година, претседателот, исто така, пријави над 80 милиони долари приход од спогодби со разни медиумски компании и 52 милиони долари приход од неговата компанија што го лиценцира неговото име на странски инвеститори во недвижности, главно поттикнати од договори со партнери од Блискиот Исток.

Портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, во соопштението изјави: „Ниту претседателот ниту неговото семејство никогаш не се вклучиле – ниту некогаш ќе се вклучат – во судир на интереси. Претседателот Трамп гордо ги направи Соединетите Држави крипто-главна престолнина на светот преку извршни дејствија.“

Кели додаде: „Сите дејствија на претседателот Трамп и неговата администрација се преземени во најдобар интерес на американскиот народ – и сите таканаречени „новинари“ кои се залагаат поинаку го рециклираат истиот, заморен, лажен наратив што демократите и традиционалните медиуми го туркаат веќе една деценија.“

Иако Белата куќа претходно изјави дека деловните интереси на претседателот во моментов ги надгледуваат неговите деца, претседателот останува корисник на средствата во фондот што на крајот ги добива приходите.

Иако крипто е убедливо најголемиот двигател на приходите за Трамп, неговите традиционални бизниси – особено голф терените и одморалиштата – продолжија да донесуваат милиони.

Трамп објави пораст од 15% на приходите во неговите голф и одморалишта на нешто над 500 милиони долари во 2025 година. Најсилните зголемувања беа во клубовите каде што претседателот помина значително време од неговата инаугурација во 2025 година.

Приходите во неговиот клуб Мар-а-Лаго во Флорида, кој Трамп го нарече Зимска Бела куќа, скокнаа на 77 милиони долари од 50 милиони долари во 2024 година, додека приходите во неговиот голф клуб во блискиот Вест Палм Бич скокнаа за 27%. Приходите се намалија на теренот на Трамп во Лос Анџелес минатата година.

Трамп беше домаќин на победниците на неговиот втор годишен натпревар за мем-монети во Мар-а-Лаго во април. Приходите на Трамп од неговите интереси за недвижнини – бизнисот во кој се прослави – имаа помалку спектакуларен раст. Тој пријави приход од десетина значајни потфати за комерцијални недвижнини, главно интереси во згради што ги изградил или стекнал пред неколку децении. Во документот не се дадени конкретни бројки за кирија за недвижности како Трамп Тауер во Њујорк, туку само опсези на приходи. За повеќето, опсегот на приходи во 2025 година беше ист или помал од оној што Трамп го пријави пред една деценија.

Портпаролот на семејниот бизнис на Трамп, Организацијата Трамп, во соопштението изјави дека „ширината и длабочината на ова поднесување дополнително ја нагласуваат нашата посветеност на транспарентност. Со речиси 1.000 страници, тоа претставува еден од најсеопфатните извештаи за финансиско објавување некогаш поднесени и демонстрира ниво на финансиска транспарентност неспоредливо во претседателската историја“.

Портпаролот на „Ворлд Либерти Фајненшл“ одби да коментира.