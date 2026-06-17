Американскиот претседател Доналд Трамп повторно беше во центарот на вниманието на Самитот на Г7, каде што лидерите на најразвиените економии ја поздравија неговата иницијатива за договор со Иран и истовремено разговараа за војната во Украина, санкциите кон Русија и глобалната економска безбедност.

На завршниот ден од самитот, Трамп доби поддршка од останатите лидери за понатамошни преговори со Техеран, откако неодамна беше постигнат прелиминарен договор кој предвидува повторно отворање на Ормутскиот Теснец и ограничување на иранските нуклеарни амбиции. Лидерите на Г7 го оценија договорот како можност за намалување на тензиите на Блискиот Исток, но побараа и пошироки разговори за иранската балистичка програма и регионалното влијание на Техеран.

Трамп на самитот изјави дека договорот со Иран може да донесе стабилност во регионот и да придонесе за намалување на цените на енергенсите, додека дел од европските лидери оценија дека отворањето на дипломатскиот процес претставува позитивен чекор.

Покрај Иран, лидерите на Г7 ја потврдија и поддршката за Украина, најавувајќи дополнителна воена помош, зајакнување на воздушната одбрана и нови санкции против Русија. Според извештаите од самитот, Трамп покажал поголем интерес за можни дипломатски напори за прекин на војната меѓу Украина и Русија.

На средбите во Евијан се разговараше и за зависноста од кинеските критични минерали, развојот на вештачката интелигенција и зајакнувањето на економската безбедност на западните земји.

Белата куќа објави видео од моментот кога Трамп пристигна во просторијата за утринската сесија, и им рече на другите лидери „Јас сум шефот“.