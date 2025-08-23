Трамп повторно размислува за санкции кон Русија бидејќи прекинот на огнот во Украина останува неизвесен

Доналд Трамп ја обнови заканата дека ќе воведе санкции врз Русија доколку нема напредок кон мирно решавање на кризата во Украина, бидејќи Москва рече дека „нема планирана средба“ меѓу Владимир Путин и Володимир Зеленски, пренесува Гардијан.

„Ќе донесам одлука за тоа што ќе правиме и тоа ќе биде многу важна одлука, а тоа е дали ќе бидат масивни санкции или масивни царини или и двете, или ќе не направиме ништо и ќе кажеме дека тоа е ваша борба“, рече Трамп, покажувајќи очигледна фрустрација кон Москва една недела по средбата со Путин во Алјаска.

Претседателот рече дека е незадоволен од рускиот напад врз американска фабрика во Украина оваа недела, што предизвика пожар во кој беа повредени некои од вработените во објектот.

Украинскиот претседател во петокот изјави дека Русија прави сè што може за да спречи средба меѓу него и Путин.

Трамп изјави дека ги започнал подготовките за средба Путин-Зеленски по телефонскиот разговор со рускиот лидер во понеделникот што следеше по нивниот состанок во Алјаска, додека Зеленски постојано го повикуваше Путин да се сретне со него, велејќи дека тоа е единствениот начин да се преговара за крај на војната.

Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, изјави за NBC дека не е планирана средба, но Путин е „подготвен да се сретне со Зеленски кога агендата ќе биде подготвена за самит. А оваа агенда воопшто не е подготвена“.

Изјавата, која ја повторува реториката на Москва за тоа дека средбата на лидерите е невозможна доколку не се исполнат одредени услови, беше неуспех за Трамп, кој ја помина неделата прогласувајќи дипломатски пробив во неговиот обид да ги приближи Москва и Киев кон мирот.

Дури и додека Трамп изрази фрустрација од бавниот напредок во потенцијалниот мировен договор, тој им покажа на новинарите од Белата куќа фотографија од неговата средба со Путин на црвениот тепих во Алјаска и рече дека Путин сака да присуствува на фудбалскиот турнир на Светското првенство во 2026 година во САД.

„Ќе го потпишам ова за него. Но, мене ми беше испратено едно, и мислев дека ќе сакате да го видите, тоа е човек по име Владимир Путин, за кого верувам дека ќе дојде, во зависност од тоа што ќе се случи. Можеби ќе дојде, а можеби и не, во зависност од тоа што ќе се случи“, рече Трамп.

Коментарите на Трамп не се осврнаа на фактот дека Русија беше забранета од меѓународни натпреварувања како што е Светското првенство по инвазијата на Украина во 2022 година и не учествуваше во квалификациите за турнирот во 2026 година, чии домаќини ќе бидат САД, Канада и Мексико.

За време на посетата на нуклеарен истражувачки центар во петокот, Путин рече дека има „светлина на крајот од тунелот“ за обновување на односите меѓу САД и Русија.

„Имавме многу добра, значајна и искрена средба во Алјаска“, рече Путин, додавајќи „следните чекори сега зависат од раководството на Соединетите Американски Држави, но уверен сум дека лидерските квалитети на сегашниот претседател се во нивна моќ“.

Неговите коментари сигнализираа оптимизам на Русија дека може да ги поправи односите со САД и да склучи деловни договори, и покрај недостатокот на јасен напредок кон прекинување на украинскиот конфликт.

Илјадници украински цивили се убиени во целосната инвазија на Украина што Русија ја започна во 2022 година. Аналитичарите проценуваат дека повеќе од еден милион војници од двете страни се убиени или ранети, а борбите продолжуваат со несмалена сила, при што двете страни напаѓаат и енергетски постројки.

Русија го одржува своето долгогодишно барање Украина да се откаже од земјиштето што сè уште го држи во два источни региони, додека предлага да се замрзне фронтовската линија во уште два јужни региони што Москва ги смета за целосно свои и евентуално да врати мали делови од друга украинска територија што ја контролира.

Во меѓувреме, Зеленски се откажа од барањето за долготраен прекин на огнот како предуслов за состанок на лидерите, иако претходно изјави дека Украина не може да преговара под цевката на оружјето.

Во четврток, Зеленски ја обвини Русија дека „се обидува да се извлече од одржување состанок“, додавајќи дека Москва сака да продолжи со офанзивата.

Прашањето за евентуалните безбедносни гаранции за Украина беше во центарот на дипломатскиот притисок предводен од САД за посредување во мировен договор за прекин на конфликтот.

Трамп – кој го угости Зеленски и врвните европски лидери во Белата куќа во понеделник пред да се јави кај Путин – рече дека Русија се согласила на некои западни безбедносни гаранции за Киев.

Но, Москва подоцна фрли сомнеж врз каков било таков договор, а Лавров во среда рече дека дискутирањето за нив без Русија е „пат кон никаде“.

„Кога Русија го покренува прашањето за безбедносните гаранции, искрено сè уште не знам кој им се заканува“, рече Зеленски, кој сака странски трупи во Украина да ги одвратат руските напади во иднина.