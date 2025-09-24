Трамп повторно ќе вработи стотици федерални службеници во одделот за ефикасност на владата кој беше предводен од Илон Маск

Стотици федерални службеници кои ги загубија своите работни места во брзата акција на Илон Маск за намалување на трошоците се замолени да се вратат на работа, пренесува Асошиејтед Прес.

Администрацијата за општи услуги им даде рок на вработените – кои управуваа со владини работни простори – до крајот на неделата да го прифатат или одбијат враќањето на работа, според интерно меморандум добиен од Асошиејтед Прес.

Оние кои ќе прифатат мора да се појават на работа на 6 октомври по седуммесечен платен одмор, во кој период Администрација за општи услуги на САД во некои случаи акумулираше високи трошоци – пренесени на даночните обврзници – за да останат во десетици имоти чии договори за закуп беа предвидени за раскинување или им беше дозволено да истечат.

„На крајот, исходот беше дека агенцијата остана нефункционална и со недостиг на персонал“, рече Чед Бекер, поранешен службеник за недвижности на Администрација за општи услуги на САД. „Тие немаа луѓе што им беа потребни за да ги извршуваат основните функции.“

Бекер, кој ги застапува сопствениците со владини договори за закуп во Arco Real Estate Solutions, рече дека Администрација за општи услуги на САД е во „режим на тријажа“ со месеци. Тој рече дека ненадејното пресвртување на намалувањето на бројот на вработени одразува како Маск и неговиот Оддел за владина ефикасност отишле предалеку, пребрзо.

Повторно вработување на отпуштени федерални вработени

Администрација за општи услуги на САД е основана во 1940-тите за да го централизира стекнувањето и управувањето со илјадници федерални работни места. Неговото барање за враќање на работа ги одразува напорите за повторно вработување во неколку агенции насочени од одделот за ефикасност на владата (DOGE). Минатиот месец, службата за внатрешни приходи соопшти дека ќе им дозволи на некои вработени кои прифатиле понуда за отказ да останат на работа. Министерството за труд, исто така, врати некои вработени кои прифатиле откуп, додека Службата за национални паркови претходно врати голем број отпуштени вработени.

Клучно за работата на ваквите агенции е Администрација за општи услуги на САД, која управува со многу од зградите. Почнувајќи од март, илјадници вработени во Администрација за општи услуги на САД ја напуштија агенцијата како дел од програми што ги охрабруваа да дадат оставка или да се пензионираат предвремено. Стотици други – оние кои подлежат на известувањето за отповикување – беа отпуштени како дел од агресивниот притисок за намалување на големината на федералната работна сила. Иако тие вработени не се појавија на работа, некои продолжуваат да добиваат плата.

Претставниците на Администрација за општи услуги на САД не одговорија на деталните прашања во врска со известувањето за враќање на работа, кое агенцијата го издаде во петок. Тие, исто така, одбија да разговараат за бројот на вработени во агенцијата, одлуките за вработување или потенцијалните пречекорувања на трошоците генерирани со поништување на нејзините планови за раскинување на договорите за закуп.

„Раководствениот тим на Администрација за општи услуги на САД ги разгледа активностите за работна сила и прави прилагодувања во најдобар интерес на агенциите клиенти на кои им служиме и американските даночни обврзници“, изјави портпаролот на агенцијата во е-пошта.

Демократите го нападнаа неселективниот пристап на администрацијата на Трамп кон намалување на трошоците и работните места. Пратеникот Грег Стентон од Аризона, врвен демократ во поткомитетот што го надгледува Администрација за општи услуги на САД, изјави за АП дека нема докази дека намалувањата во агенцијата „донеле заштеди“.

„Тоа создаде скапа конфузија, а воедно ги поткопа токму услугите од кои зависат даночните обврзници“, рече тој.

DOGE ја идентификуваше агенцијата, која имаше околу 12.000 вработени на почетокот на администрацијата на Трамп, како главна цел на својата кампања за намалување на измамите, расипништвото и злоупотребата во федералната влада.