Доналд Трамп потпиша закон со кој му се наложува на Министерството за правда да ги објави досиејата од истрагата за покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн, предавајќи се пред заедничкиот притисок од демократските противници и конзервативната база на претседателот, пренесува Гардијан.

Потписот означи остар пресврт за Трамп, кој како претседател имаше овластување самиот да ги објави документите, но одлучи да не го стори тоа. Демократите се фалеа со контроверзноста околу досиејата и можноста тие да содржат компромитирачки информации за Трамп, кој имаше лично пријателство со Епштајн, кој почина во 2019 година додека чекаше судење за обвиненија за трговија со луѓе.

Трамп се обиде да го смени тој сценарио откако го потпиша законот во објава на Truth Social во која ги посочи врските на Епштајн со Демократската партија.

„Можеби вистината за овие демократи и нивните врски со Џефри Епштајн наскоро ќе биде откриена, бидејќи ЈАС ТОКМУ ГО ПОТПИШАВ ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОСИЕЊАТА НА ЕПШТАЈН!“, напиша Трамп во среда навечер.

Министерството за правда има 30 дена да ги објави сите досиеја поврзани со Епштајн, вклучително и истрагата за неговата смрт од самоубиство во федерална затворска ќелија. Законодавството дозволува редактирање на информациите за идентификација на жртвите, но конкретно им забранува на службените лица да одбијат да откријат информации поради загриженост за „срам, повреда на угледот или политичка чувствителност“.

Трамп со години се двоумеше за ова прашање пред конечно да подлегне на политичкиот притисок. За време на кампањата, тој вети дека ќе ги објави досиејата на Епштајн. Откако ја презеде функцијата, го смени својот став, нарекувајќи го прашањето „измама“ и критикувајќи ги оние што сакаа да ги објават документите јавно.

Но, тој го смени курсот во последните денови откако беше јасно дека Претставничкиот дом ќе донесе закон, велејќи „немаме што да криеме“ и дека „време е да се тргнеме од оваа демократска измама извршена од лудаци на радикалната левица со цел да се одвратиме од Големиот успех на Републиканската партија, вклучително и нашата неодамнешна победа врз „затворањето“ на демократите“.

Откако Трамп го покажа своето одобрување на законот, републиканските противници брзо го преместија низ Претставничкиот дом, а потоа и во Сенатот. Мајк Џонсон, претседателот на Претставничкиот дом на САД, го одложуваше законот со месеци, а откако Претставничкиот дом го усвои, Џонсон рече дека се надева дека Сенатот ќе го измени, што не го стори.

Министерството за правда претходно оваа година соопшти дека ги објавило сите документи што можело за Епштајн без да ги попречи истрагите или да открие информации за неговите жртви.

„Голем дел од материјалот е предмет на судско запечатување“, се вели во меморандум на Министерството за правда од јули. „Само дел од овој материјал ќе беше објавен јавно доколку Епштајн беше изведен на суд, бидејќи запечатувањето служеше само за заштита на жртвите и не ги изложи дополнителните трети страни на обвинувања за нелегални прекршоци.“ Не е јасно што ќе објави Министерството како одговор на законот – законот детално ги опишува потенцијалните предмети што мора да бидат објавени, но предвидува исклучоци за некои материјали.

Законот бара од државниот обвинител да ги направи јавно достапни некласифицираните документи поврзани со Епштајн „во формат што може да се пребарува и да се презема“, вклучувајќи ги сите истраги за Епштајн, неговата соработничка Гислен Максвел, дневници за летови и патни евиденции, лица наведени или именувани во врска со неговите злосторства, субјекти што биле поврзани со неговата трговија со луѓе или финансиски мрежи, договори за имунитет и други договори за признавање на вина, внатрешни комуникации за одлуките за обвинение, документација за неговото притворање и смрт и детали за какви било бришења на датотеки.

Министерството ќе има 30 дена да ги предаде документите. Законот предвидува некои исклучоци, вклучувајќи редакции на информациите за идентификација на жртвите или личните досиеја, какви било прикази на сексуална злоупотреба на деца, објавувања што би ги загрозиле активните истраги или гонења и прикази на смрт или злоупотреба.

Членовите на Конгресот објавија десетици илјади документи што повторно се појавија и додадоа длабочина на односите што Епштајн ги имал со истакнати личности, вклучувајќи ги Лари Самерс, поранешниот секретар на финансии, и Мајкл Волф, писателот и биограф на Трамп.

Трамп и Епштајн некогаш беа пријатели, а името на Трамп е во некои од документите објавени од членовите на Конгресот досега, иако споменувањата не значат дека тој бил дел од криминалната активност на Епштајн.

Документите објавени од демократските членови на надзорниот комитет на Претставничкиот дом вклучуваат е-пошта од Епштајн до Волф во која Епштајн вели за Трамп: „Секако, тој знаеше за девојките бидејќи ја замоли Гислејн да престане“. Во друга, тој го нарече Трамп „кучето што не лае“.

Епштајн редовно им испраќаше е-пошта на луѓето за Трамп, обично навредливо. „Сретнав некои многу лоши луѓе“, напиша тој во еден е-мејл. „Никој не е толку лош како Трамп. Ниту една пристојна клетка во неговото тело.“