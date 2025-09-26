Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Доналд Трамп во четврток потпиша извршна наредба во која се наведени условите на договорот за префрлање на ТикТок на американски сопственик, пренесува Гардијан.

Трамп рече дека тој и кинескиот претседател Си Џинпинг постигнале договор да му дозволат на ТикТок да продолжи да работи во САД, одвојувајќи ја платформата на социјалните медиуми од нејзиниот кинески сопственик БајтДенс. Трамп рече дека договорот е во согласност со закон кој би го принудил затворањето на апликацијата за американските корисници доколку не била продадена на американски сопственик.

„Разговарав со претседателот Си и тој рече: „Продолжете со тоа“, рече Трамп на прес-конференција. „Ова ќе биде целосно управувано од Американците.“

Според планот, американските инвеститори ќе го преземат поголемиот дел од работењето на ТикТок и ќе преземат лиценцирана копија од моќниот алгоритам за препораки на апликацијата. Се очекува американските компании да поседуваат околу 80% од американската верзија на одвоената компанија, додека БајтДенси кинеските инвеститори ќе поседуваат помалку од 20%. Новата верзија на ТикТок ќе биде контролирана од седумчлен одбор на директори составен од експерти за сајбер безбедност и национална безбедност, од кои шестмина се Американци, според Белата куќа.

Новата американска компанија ќе биде проценета на 14 милијарди долари, според Џ.Д. Венс, кој исто така зборуваше на прес-конференцијата, бројка далеку пониска од вкупната проценка на БајтДенс, која се проценува на околу 330 милијарди долари. За споредба, Meta, која е сопственик на Facebook и Instagram, е проценета на 1,8 трилиони долари.

Групата американски инвеститори во ТикТок е предводена од американскиот софтверски гигант Oracle, кој ќе ги надгледува операциите на ТикТок во САД, ќе обезбедува cloud услуга за складирање на кориснички податоци и ќе добие лиценца за контрола на алгоритмот на апликацијата. Претставници на Белата куќа изјавија дека БајтДенс и кинеските претставници нема да имаат пристап до податоците на корисниците во САД.

Заедно со Oracle и неговиот коосновач Лари Елисон, Трамп на прес-конференцијата изјави дека меѓу другите инвеститори се медиумскиот магнат Руперт Мердок и извршниот директор на ДЕЛ компјутери, Мајкл Дел. „Одлични инвеститори. Најголеми. Не стануваат поголеми“, рече Трамп. Венс додаде дека повеќе детали за тоа кој е вклучен во договорот ќе бидат објавени во текот на следните неколку дена.

Кога беше прашан дали TikTok ќе почне да дава приоритет на содржината поврзана со Maga, Трамп рече: „Секогаш ми се допаѓа содржината поврзана со Maga. Да можев, би ја направил 100% поврзана со Maga“, но посочи дека апликацијата ќе продолжи да препорачува широк спектар на содржини како и досега, велејќи: „Секоја група ќе биде третирана праведно“.

Договорот става крај на месеците правна неизвесност за една од најкористените апликации во САД, а истовремено им дава на неколку американски компании моќно новооткриено влијание во индустријата за социјални медиуми. TikTok го користат околу 180 милиони луѓе низ целата земја, а Трамп му ја припишува заслугата за победата на претседателските избори во 2024 година. Договорот е исто така уште еден обид на администрацијата на Трамп да врши влијание врз технолошката индустрија, откако претходно овој месец зеде 10% удел во производителот на чипови Intel и ги повика компаниите како Apple и Nvidia да инвестираат стотици милијарди во земјата.

Трамп претходно посочи дека американската влада ќе добие профитабилен надомест од американските инвеститори за преговорите за договорот со Кина, велејќи минатата недела: „Соединетите Американски Држави добиваат огромна надомест плус – јас ја нарекувам надомест плус – само за склучување на договорот“.

Но, во четврток, кога беше прашан за ова, претседателот едноставно рече дека САД ќе земаат обични даноци од новата компанија, додавајќи: „Ќе заработиме пари и ќе добиеме многу пари од даноци“.

ТикТок еднаш се соочи со двопартиски притисок од пратениците поради загриженоста за приватноста на податоците и обвинувањата дека Кина би можела да ја користи апликацијата за ширење пропаганда или поткопување на американската демократија. ТикТок постојано ги негираше овие тврдења, но Конгресот со огромно мнозинство гласаше минатата година да го принуди БајтДенс да најде купувач од САД или да се соочи со забрана во земјата.

Врховниот суд едногласно ја потврди забраната во јануари. На својот прв ден на функцијата, Трамп потпиша извршна наредба со која се одложува забраната и оттогаш постојано го одложува нејзиното спроведување. Извршната наредба „Спасување на ТикТок“ што Трамп ја издаде во четврток вели дека договорот е во согласност со законот усвоен од Конгресот, претставува „квалификувана продажба“ и ги „решава“ загриженостите за националната безбедност. Се очекува продажбата од БајтДенс да биде завршена во следните 120 дена.