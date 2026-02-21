Американскиот претседател Доналд Трамп вчера остро ги нападна судиите од Врховниот суд кои ја блокираа употребата на царини, нарекувајќи ги „срам за нацијата“, а подоцна потпиша документи со кои воведе царина од 10 отсто за сите земји, пренесе „Гардијан“.

Трамп кажа дека веднаш ќе потпише наредба за глобално зголемување на царините за 10% согласно член 122 од Законот за трговија од 1974 година и дека ќе започне истраги за нефер трговски практики што би овозможиле дополнителни царини. Тој тврдеше дека има овластување да воведе дополнителни царини врз основа на постојните закони без одобрување од Конгресот.

До петок навечер, Трамп објави на Truth Social: „Ми претставува голема чест што токму сега, од Овалната соба, потпишав Глобална царина од 10 отсто за сите земји, која ќе стапи во сила речиси веднаш.“

Привремената увозна давачка ќе стапи во сила на 24 февруари во 12:01 часот по источно време (ET).

Неколку минути подоцна, Белата куќа објави информативен лист во кој се објаснува дека Трамп потпишал проглас со кој „се повикува на своето овластување согласно член 122 од Законот за трговија од 1974 година“ за да воведе „привремена увозна давачка“.

Конгресната истражувачка служба, која обезбедува законодавни истражувања и анализи за законодавците, објасни: „Член 122 од Законот за трговија од 1974 година му наложува на претседателот да преземе мерки што може да вклучуваат привремена царина кога тоа е неопходно за справување со ‘големи и сериозни дефицити во платниот биланс на САД или одредени други ситуации што претставуваат ‘фундаментални проблеми во меѓународните плаќања’.

Член 122 никогаш досега не бил применет, па затоа судовите немале можност да го толкуваат неговиот јазик. Некои медиумски извештаи забележаа дека оваа одредба се чини дека му дозволува на претседателот да воведе општи царини за увоз во одредени околности.

Сепак, законот поставува ограничувања за таквите царини, кои можат да бидат воведени од претседателот „за период што не надминува 150 дена“ и „не смеат да надминат 15 проценти“.