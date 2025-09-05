пет, 5 септември, 2025

Трамп планира да го преименува Пентагон во Министерство за војна

Наредбата ќе им наложи на останатите од извршната власт да го користат името министерство за војна во внатрешните и надворешните комуникации

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Пентагон. Фото: pixabay.com

Се очекува Доналд Трамп денеска да потпише извршна наредба со која ќе го овласти Министерството за одбрана на САД да се ребрендира во Министерство за војна, соопшти Белата куќа, како дел од обидот да се формализира промената на името без акт на Конгресот.

Наредбата ќе го означи министерство за војна како второстепена титула, изјави функционер на администрацијата, како начин да се избегне потребата од одобрение од Конгресот за формално преименување на федерална агенција.

Но, наредбата ќе им наложи на останатите од извршната власт да го користат името министерство за војна во внатрешните и надворешните комуникации и ќе им дозволи на секретарот за одбрана Пит Хегсет и на други службеници да го користат министер за војна како официјални титули.

Наредбата, навидум како признание на ограничувањето само на извршната акција,  исто така му наложува на Хегсет да препорача потенцијални законски потези што администрацијата би можела да ги преземе за трајно преименување на министерството за одбрана.

Трамп и Хегсет јавно се залагаат за ребрендирањето со недели, тврдејќи дека промената ќе ја претстави американската војска како поагресивна кон светот со враќање на името што се користеше кога САД победија во Првата и Втората светска војна.

„На сите им се допаѓа што имавме неверојатна историја на победи кога тоа беше Министерство за војна. Потоа го сменивме во Министерство за одбрана “, им рече Трамп на новинарите во Овалната соба минатата недела.

Запрашан за потребата од одобрение од Конгресот за промена на името на федерална агенција, Трамп посочи дека администрацијата го сметала тоа за формалност. „Ние само ќе го направиме тоа. Сигурен сум дека Конгресот ќе се согласи, ако ни треба тоа. Не мислам дека ни треба тоа“, рече тој.

Владата на САД имаше Министерство за војна сè до кратко време по Втората светска војна, кога администрацијата на Труман ги подели американската армија и воздухопловните сили и ги спои со морнарицата. Во 1949 година, Конгресот го измени Законот за национална безбедност, со кој новата агенција беше именувана како Министерство за одбрана.

Преименувањето во Министерство за војна доаѓа откако Трамп постојано тврдеше дека треба да ја добие Нобеловата награда за мир за тоа што се залага за прекин на конфликтите на Блискиот Исток и војната во Украина. Но, критичарите сугерираа дека преименувањето е спротивно на целите на наградата и дека неговите интервенции во обидот за прекин на конфликтите дојдоа со цена, тврдејќи дека Трамп често се поврзува со агресорите.

